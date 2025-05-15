ترامب أعتقد أننا نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران

ترامب أعتقد أننا نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران
ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، إلى أن اتفاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني بات وشيكا، مشيرا إلى تفاؤله بشأن تجنّب ضربة عسكرية على مواقع طهران النووية.
وقال ترامب خلال كلمة له في قطر، ثاني محطة له في جولته الخليجية، "أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق (مع إيران)".
وكشف الرئيس الأميركي عن أن طهران وافقت نوعا ما على بنود اتفاق، مؤكدا ان بلاده تجري مفاوضات جادة للغاية معها للتوصل لسلام طويل الأمد.
وأضاف "سنحمي منطقة الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن انه لا يريد أن يذهب لخطوة ثانية ويهدد إيران.
وأضاف: نريد أن تصبح إيران دولة كبيرة لكن دون أن تمتلك سلاحاً نووياً.
وبخصوص زيارته للمنطقة قال إنها كانت تاريخية ورائعة، معربا عن احترامه الكبير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبخصوص اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع قال، "الرئيس السوري شخص قوي وسنرى ما سيحدث بعد رفع العقوبات"، لافتا إلى أنه لم يكن على علم أن سورية كانت خاضعة للعقوبات لهذه الفترة الطويلة.
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