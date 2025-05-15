ترامب أعتقد أننا نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، إلى أن اتفاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني بات وشيكا، مشيرا إلى تفاؤله بشأن تجنّب ضربة عسكرية على مواقع طهران النووية.

وقال ترامب خلال كلمة له في قطر، ثاني محطة له في جولته الخليجية، "أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق (مع إيران)".

وكشف الرئيس الأميركي عن أن طهران وافقت نوعا ما على بنود اتفاق، مؤكدا ان بلاده تجري مفاوضات جادة للغاية معها للتوصل لسلام طويل الأمد.

وأضاف "سنحمي منطقة الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن انه لا يريد أن يذهب لخطوة ثانية ويهدد إيران.

وأضاف: نريد أن تصبح إيران دولة كبيرة لكن دون أن تمتلك سلاحاً نووياً.

وبخصوص زيارته للمنطقة قال إنها كانت تاريخية ورائعة، معربا عن احترامه الكبير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبخصوص اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع قال، "الرئيس السوري شخص قوي وسنرى ما سيحدث بعد رفع العقوبات"، لافتا إلى أنه لم يكن على علم أن سورية كانت خاضعة للعقوبات لهذه الفترة الطويلة.