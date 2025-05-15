تراجع كبير في أسعار النفط مع إعلان ترامب قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران حول ملفها النووي

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تراجع كبير في أسعار النفط مع إعلان ترامب قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران حول ملفها النووي
(MENAFN- Al-Anbaa)
سجلت أسعار النفط تراجعا بأكثر من ثلاثة في المئة اليوم الخميس، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "قرب التوصل" إلى اتفاق مع طهران حول ملفها النووي.وتراجع سعر نفط ويست تكساس الوسيط بنسبة 3,29% مسجلا 61,7 دولارا للبرميل، فيما هبط سعر برنت بنسبة 3,15% مسجلا 64,1 دولارا بعد إعلان ترامب في قطر الخميس "أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق مع إيران".
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