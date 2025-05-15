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تراجع كبير في أسعار النفط مع إعلان ترامب قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران حول ملفها النووي

تراجع كبير في أسعار النفط مع إعلان ترامب قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران حول ملفها النووي

2025-05-15 04:01:41
(MENAFN- Al-Anbaa)

سجلت أسعار النفط تراجعا بأكثر من ثلاثة في المئة اليوم الخميس، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "قرب التوصل" إلى اتفاق مع طهران حول ملفها النووي.

وتراجع سعر نفط ويست تكساس الوسيط بنسبة 3,29% مسجلا 61,7 دولارا للبرميل، فيما هبط سعر برنت بنسبة 3,15% مسجلا 64,1 دولارا بعد إعلان ترامب في قطر الخميس "أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق مع إيران".

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