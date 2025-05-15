الاعلام العبري: إصابة إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة شمالي

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الاعلام العبري: إصابة إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة شمالي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت صحيفة يسرائيل هيوم إصابة شخصين في إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي "تقارير عن إطلاق نار قرب منطقة بروخين والتفاصيل قيد البحث".
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