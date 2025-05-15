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الاعلام العبري: إصابة إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة شمالي

الاعلام العبري: إصابة إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة شمالي

2025-05-15 03:53:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت صحيفة يسرائيل هيوم إصابة شخصين في إطلاق نار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية.


وقال الجيش الإسرائيلي "تقارير عن إطلاق نار قرب منطقة بروخين والتفاصيل قيد البحث".

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