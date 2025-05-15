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مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي

مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي

2025-05-15 03:53:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الأربعاء، مباحثات موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ‬⁩، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، في بغداد.
ويأتي الاجتماع على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 34.

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