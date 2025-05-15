مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي

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مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الأربعاء، مباحثات موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، في بغداد.
ويأتي الاجتماع على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 34.
ويأتي الاجتماع على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 34.
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