وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 82 إلى أرض المهمة

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 82 إلى أرض المهمة
وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة 82: "إن الطواقم الطبية في المستشفى عملت على اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية؛ تمهيداً لمباشرة أعمالها واستقبال مختلف الحالات والإصابات، من خلال تقديم أفضل الخدمات والرعاية للأشقاء في القطاع في ظل الأوضاع الحالية"، مشيراً إلى أن المستشفى الميداني الأردني غزة 82 يضم مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والصيدلانية والفنية المتخصصة القادرة على القيام بالمهام والواجبات المناطة بكل كفاءة واقتدار.
يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 81 عادت إلى أرض الوطن، بعد أن تعاملت مع 16630 مراجعاً، وإجراء 104 عمليات جراحية كبرى وصغرى، ليصل العدد الإجمالي للمراجعين نحو 101150 حالة مرضية منذ بدء الحرب على غزة.
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