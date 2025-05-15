وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 82 إلى أرض المهمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة 82، أمس الثلاثاء، وصولها إلى قطاع غزة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بمساندة الأهل والأشقاء في غزة والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في ظل استمرار الحرب على القطاع.



وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة 82: "إن الطواقم الطبية في المستشفى عملت على اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية؛ تمهيداً لمباشرة أعمالها واستقبال مختلف الحالات والإصابات، من خلال تقديم أفضل الخدمات والرعاية للأشقاء في القطاع في ظل الأوضاع الحالية"، مشيراً إلى أن المستشفى الميداني الأردني غزة 82 يضم مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والصيدلانية والفنية المتخصصة القادرة على القيام بالمهام والواجبات المناطة بكل كفاءة واقتدار.



يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 81 عادت إلى أرض الوطن، بعد أن تعاملت مع 16630 مراجعاً، وإجراء 104 عمليات جراحية كبرى وصغرى، ليصل العدد الإجمالي للمراجعين نحو 101150 حالة مرضية منذ بدء الحرب على غزة.