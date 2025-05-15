أبو عبيدة: نبارك عملية إطلاق النار البطولية غرب سلفيت

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
أبو عبيدة: نبارك عملية إطلاق النار البطولية غرب سلفيت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نبارك عملية إطلاق النار البطولية قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية".
واضاف "ندعو جماهير شعبنا للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعا عن أقصاهم ومجابهة للعدوان على الضفة ونصرة لأهل غزة".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين