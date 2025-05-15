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أبو عبيدة: نبارك عملية إطلاق النار البطولية غرب سلفيت

أبو عبيدة: نبارك عملية إطلاق النار البطولية غرب سلفيت

2025-05-15 03:53:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نبارك عملية إطلاق النار البطولية قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية".


واضاف "ندعو جماهير شعبنا للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعا عن أقصاهم ومجابهة للعدوان على الضفة ونصرة لأهل غزة".

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