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الشرع: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قرار تاريخي شجاع

الشرع: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قرار تاريخي شجاع

2025-05-15 03:52:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجه الرئيس السوري أحمد الشرع مساء الأربعاء، كلمة إلى الشعب السوري بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية ورفع العقوبات عن البلاد.
وقال الشرع، إن قرار رفع العقوبات كان قرارا تاريخيا يمهد لرفع المعاناة عن الشعب السوري.
وأضاف الشرع: "سوريا نجحت في فتح أبواب مغلقة ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والغربية".
ورحّب الشرع بقرار "تاريخي شجاع" اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال الشرع في كلمة متلفزة الأربعاء بعد ساعات من عقده لقاء مع الرئيس الأميركي في الرياض، إن "قرار رفع العقوبات (كان) قرارا تاريخيا شجاعا أزال به معاناة الشعب وساعد على نهضته وأرسى أسس الاستقرار في المنطقة".

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