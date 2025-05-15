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الأردن والعراق ومصر يتفقون على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ آلية التعاون الثلاثي

الأردن والعراق ومصر يتفقون على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ آلية التعاون الثلاثي

2025-05-15 03:52:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم في بغداد، مباحثات مع نظيرَيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية د. بدر عبد العاطي، في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ٣٤.
وأكّد الصفدي وحسين وعبد العاطي أهمية تعزيز علاقات الشراكة التي تجمع الأردن ومصر والعراق ضمن آلية التعاون الثلاثي بينهم، انطلاقًا من حرص قيادات الدول الشقيقة الثلاث على تعزيز سبل التعاون، وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، بما ينعكس على تحقيق الازدهار والنماء لشعوبهم.
وعرض وزراء خارجية البلدان الشقيقة الثلاثة مجالات التعاون المختلفة، وضرورة العمل على تفعيلها، وإنجاز ما تم الاتفاق عليه سابقًا.
وبحث الوزراء العديد من القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأكّدوا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاق دائم وشامل لإطلاق النار، وفتح المعابر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
واتفق الوزراء على إدامة التواصل لمتابعة تنفيذ المشاريع المُقدَّمة، وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخمًا أكبر، خصوصًا في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان الشقيقة الثلاثة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، نقل الصفدي تهاني جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية العراق الشقيقة على استضافتها القمة العربية الـ 34، والجهود المبذولة التي تحاكي قضايانا العربية وتعكس وحدة موقفنا، ونعتزّ بأن نكون اليوم في بغداد، بغداد الحاضرة التاريخية، بغداد التي كانت دومًا منطلقًا للعمل الجماعي العربي الناجح، بغداد التي تشكّل ركيزة من ركائز الأمن والعمل العربي المشترك.
وقال: ركّزنا اليوم في اجتماعنا في إطار آلية التعاون الثلاثي بين المملكة والعراق ومصر، على كيفية تفعيل هذه الآلية التي انطلقت من اقتناع راسخ بين قادتنا على أهميتها في تحقيق تعاون عملاني حقيقي في قطاعات حيوية على أساس الفائدة المشتركة، واتفقنا على اتخاذ خطوات لتقييم الوضع ومعالجة أي ثغرات، لاتخاذ خطوات عملية باتجاه تنفيذها، التي نأمل أن تكون منطلقا إلى عمل عربي جامع.
وأضاف: متحدون مع العراق ومصر في جهود محاربة الإرهاب وكل ما يشكل تهديدا لأمننا، متفقون في رفضنا للعدوان الإسرائيلي، وفي دعوة المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإيقاف هذا العدوان الذي يستمر في قتل الأبرياء وتدمير غزة وحرمان الشعب الفلسطيني الشقيق من أقصى حقوقه في الحياة.
وتابع: مستمرون في العمل من أجل حشد الموقف الدولي الذي يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية التبادل التي كانت أُنجِزَت بجهود مشكورة من أشقائنا في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحؤول دون موت سكان غزة جوعا، وسط حرمانهم من الغذاء والماء والدواء.
وأكد دعم الأردن لإعادة بناء سوريا الوطن الحر السيد الموحد، مشددا على رفض العدوانية الإسرئيلية تجاهها.
كما أشار إلى ضرورة البناء على مخرجات زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دول خليجية.

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