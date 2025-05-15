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ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

2025-05-15 03:52:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع ، مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، لليوم الثالث على التوالي، بـ 136 نقطة ليصل إلى 19146 نقطة.


وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 89 نقطة ليصل إلى 42051 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 6 نقاط ليصل إلى 5892 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 62.79 دولار للبرميل الواحد.

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