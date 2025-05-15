ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

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ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع ، مؤشر "نازداك" الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، لليوم الثالث على التوالي، بـ 136 نقطة ليصل إلى 19146 نقطة.
وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 89 نقطة ليصل إلى 42051 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 6 نقاط ليصل إلى 5892 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 62.79 دولار للبرميل الواحد.
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