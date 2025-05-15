وزارة الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا بخير

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزارة الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا بخير
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، دعم الأردن المطلق لليبيا الشقيقة وأمنها واستقرارها، داعيًا إلى ضرورة خفض التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس، والحفاظ على وحدة الشعب الليبي الشقيق ومقدّراته.
كما أكّد السفير القضاة أن جميع الأردنيين المُقيمين والمتواجدين في ليبيا بخير، مهيبًا بجميع الأردنيين المتواجدين هناك توخّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق النزاعات، والتواصل مع السفارة الأردنية في تونس ومركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة عبر الأرقام التالية:
الخط الساخن للسفارة الأردنية في تونس:
0021628585111
أو مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:
0096265501412
00962799562903
00962799562471
00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: [email protected]
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، دعم الأردن المطلق لليبيا الشقيقة وأمنها واستقرارها، داعيًا إلى ضرورة خفض التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس، والحفاظ على وحدة الشعب الليبي الشقيق ومقدّراته.
كما أكّد السفير القضاة أن جميع الأردنيين المُقيمين والمتواجدين في ليبيا بخير، مهيبًا بجميع الأردنيين المتواجدين هناك توخّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق النزاعات، والتواصل مع السفارة الأردنية في تونس ومركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة عبر الأرقام التالية:
الخط الساخن للسفارة الأردنية في تونس:
0021628585111
أو مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:
0096265501412
00962799562903
00962799562471
00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: [email protected]
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين