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وزارة الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا بخير

وزارة الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا بخير

2025-05-15 03:52:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، دعم الأردن المطلق لليبيا الشقيقة وأمنها واستقرارها، داعيًا إلى ضرورة خفض التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس، والحفاظ على وحدة الشعب الليبي الشقيق ومقدّراته.
كما أكّد السفير القضاة أن جميع الأردنيين المُقيمين والمتواجدين في ليبيا بخير، مهيبًا بجميع الأردنيين المتواجدين هناك توخّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق النزاعات، والتواصل مع السفارة الأردنية في تونس ومركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة عبر الأرقام التالية:
الخط الساخن للسفارة الأردنية في تونس:
0021628585111
أو مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:
0096265501412
00962799562903
00962799562471
00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: ⁦‪[email protected]

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