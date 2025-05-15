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الجيش الإسرائيلي: عملية سلفيت الرابعة بالمنطقة ذاتها في أشهر

الجيش الإسرائيلي: عملية سلفيت الرابعة بالمنطقة ذاتها في أشهر

2025-05-15 03:52:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية سلفيت هي الرابعة خلال 4 أشهر في المنطقة نفسها، وذلك بعد تقارير إسرائيلية عن إصابة مستوطنين في إطلاق نار مساء اليوم الأربعاء قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستدعاء قوات من وحدة شلداغ وقوات كوماندوز ومظليين للمشاركة في ملاحقة منفذ عملية سلفيت.

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