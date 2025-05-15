الجيش الإسرائيلي: عملية سلفيت الرابعة بالمنطقة ذاتها في أشهر

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الجيش الإسرائيلي: عملية سلفيت الرابعة بالمنطقة ذاتها في أشهر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية سلفيت هي الرابعة خلال 4 أشهر في المنطقة نفسها، وذلك بعد تقارير إسرائيلية عن إصابة مستوطنين في إطلاق نار مساء اليوم الأربعاء قرب مستوطنة بروخين شمالي الضفة الغربية.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستدعاء قوات من وحدة شلداغ وقوات كوماندوز ومظليين للمشاركة في ملاحقة منفذ عملية سلفيت.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستدعاء قوات من وحدة شلداغ وقوات كوماندوز ومظليين للمشاركة في ملاحقة منفذ عملية سلفيت.
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