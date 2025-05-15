قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من بوينغ خلال زيارة ترامب

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قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من بوينغ خلال زيارة ترامب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت قطر الأربعاء اتفاقا لشراء طائرات من شركة بوينج الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية في أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال ترامب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة بوينج.
وشهد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مراسم توقيع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة.
وأُعلنت الصفقة خلال المحطة الثانية من جولة ترامب بمنطقة الخليج بعد أن أبرم سلسلة صفقات مع السعودية الثلاثاء.
وقال ترامب إن كيلي أورتبرج رئيس بوينج التنفيذي أخبره في حفل التوقيع أن هذه "أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينج، هذا جيد".
وأضاف ترامب "تزيد قيمتها على 200 مليار دولار مقابل 160 طائرة، هذا رائع. فهذا رقم قياسي، إذن، يا كيلي، تهانينا لشركة بوينج. أرسلوا هذه الطائرات إلى هناك، أرسلوها إلى هناك".
وقال ترامب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة بوينج.
وشهد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مراسم توقيع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة.
وأُعلنت الصفقة خلال المحطة الثانية من جولة ترامب بمنطقة الخليج بعد أن أبرم سلسلة صفقات مع السعودية الثلاثاء.
وقال ترامب إن كيلي أورتبرج رئيس بوينج التنفيذي أخبره في حفل التوقيع أن هذه "أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينج، هذا جيد".
وأضاف ترامب "تزيد قيمتها على 200 مليار دولار مقابل 160 طائرة، هذا رائع. فهذا رقم قياسي، إذن، يا كيلي، تهانينا لشركة بوينج. أرسلوا هذه الطائرات إلى هناك، أرسلوها إلى هناك".
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