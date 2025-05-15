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قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من بوينغ خلال زيارة ترامب

قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من بوينغ خلال زيارة ترامب

2025-05-15 03:52:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت قطر الأربعاء اتفاقا لشراء طائرات من شركة بوينج الأمريكية لصالح الخطوط الجوية القطرية في أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال ترامب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة بوينج.
وشهد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مراسم توقيع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة.
وأُعلنت الصفقة خلال المحطة الثانية من جولة ترامب بمنطقة الخليج بعد أن أبرم سلسلة صفقات مع السعودية الثلاثاء.
وقال ترامب إن كيلي أورتبرج رئيس بوينج التنفيذي أخبره في حفل التوقيع أن هذه "أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينج، هذا جيد".
وأضاف ترامب "تزيد قيمتها على 200 مليار دولار مقابل 160 طائرة، هذا رائع. فهذا رقم قياسي، إذن، يا كيلي، تهانينا لشركة بوينج. أرسلوا هذه الطائرات إلى هناك، أرسلوها إلى هناك".

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