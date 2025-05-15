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أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة

أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة

2025-05-15 03:52:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ، للرئيس الأميركي دونالد ترامب: "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة، ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة".
وأضاف أمير قطر عقب استقباله الرئيس الأميركي في الدوحة: "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة، أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأعرب أمير قطر عن حماسته للمباحثات القطرية الأميركية التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وأكد أن بلاده ستشارك تجربتها بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأميركا.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي لأمير قطر: "أحببنا بعضنا البعض، وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم" مضيفا: "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا، وسنرى تطورا في هذا الملف" وفق وصفه.
واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم الرئيس الأميركي ترامب، الأربعاء في الدوحة- بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من زيارته الخليجية، التي بدأت في الرياض.

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