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انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

2025-05-15 03:52:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بالتسعيرة الثانية، الأربعاء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 64.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 62.8 دينارا لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة اليومية الثانية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 74.4 دينارا و57.3 دينارا 43.7 دينارا على التوالي.
عالميا، انخفضت أسعار الذهب الأربعاء؛ بما يزيد على 2% إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على شهر إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 3188.52 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 11 نيسان. وانخفضت الأسعار إلى 3174.62 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 3192.80دولارا.

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