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القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة

القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة

2025-05-15 03:52:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنفيذاً للتوجيهات الملكية، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، عملية إجلاء طبي جديدة لأربعة أطفال من مرضى السرطان من غزة واثني عشر مرافقاً من عائلاتهم، ضمن الدفعة الثانية من مبادرة الممر الطبي الأردني، التي انطلقت مطلع آذار الماضي لإجلاء ألفي طفل مريض من غزة للعلاج في الأردن.
وسيتلقى أطفال هذه الدفعة العلاج المتخصص في مركز الحسين للسرطان، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي يقوم بها الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وجرى استقبال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك الحسين، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ونقلهم عبر طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي إلى مطار ماركا، ومن ثم إلى مركز الحسين للسرطان.
وتضمنت الدفعة الأولى للمبادرة، إجلاء 29 طفلاً برفقة 44 فرداً من ذويهم براً وجواً إلى الأردن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عاد منهم 17 طفلاً وذويهم إلى غزة، بعد استكمال علاجهم في مستشفيات أردنية حكومية وخاصة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الطبية والإنسانية والإغاثية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية، لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية استمرارها في أداء واجبها الطبي والإنساني والإغاثي في إسناد الأشقاء، وبذل مختلف أشكال الدعم، انطلاقاً من عقيدتها الراسخة المستندة إلى قيم الواجب والتضامن والتكافل.
وثمّن ذوو الأطفال الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية، معربين عن بالغ شكرهم وامتنانهم للأردن، قيادةً وشعباً، على المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني.

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