القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة

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القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنفيذاً للتوجيهات الملكية، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، عملية إجلاء طبي جديدة لأربعة أطفال من مرضى السرطان من غزة واثني عشر مرافقاً من عائلاتهم، ضمن الدفعة الثانية من مبادرة الممر الطبي الأردني، التي انطلقت مطلع آذار الماضي لإجلاء ألفي طفل مريض من غزة للعلاج في الأردن.
وسيتلقى أطفال هذه الدفعة العلاج المتخصص في مركز الحسين للسرطان، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي يقوم بها الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وجرى استقبال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك الحسين، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ونقلهم عبر طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي إلى مطار ماركا، ومن ثم إلى مركز الحسين للسرطان.
وتضمنت الدفعة الأولى للمبادرة، إجلاء 29 طفلاً برفقة 44 فرداً من ذويهم براً وجواً إلى الأردن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عاد منهم 17 طفلاً وذويهم إلى غزة، بعد استكمال علاجهم في مستشفيات أردنية حكومية وخاصة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الطبية والإنسانية والإغاثية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية، لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية استمرارها في أداء واجبها الطبي والإنساني والإغاثي في إسناد الأشقاء، وبذل مختلف أشكال الدعم، انطلاقاً من عقيدتها الراسخة المستندة إلى قيم الواجب والتضامن والتكافل.
وثمّن ذوو الأطفال الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية، معربين عن بالغ شكرهم وامتنانهم للأردن، قيادةً وشعباً، على المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني.
وسيتلقى أطفال هذه الدفعة العلاج المتخصص في مركز الحسين للسرطان، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي يقوم بها الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وجرى استقبال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك الحسين، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ونقلهم عبر طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي إلى مطار ماركا، ومن ثم إلى مركز الحسين للسرطان.
وتضمنت الدفعة الأولى للمبادرة، إجلاء 29 طفلاً برفقة 44 فرداً من ذويهم براً وجواً إلى الأردن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عاد منهم 17 طفلاً وذويهم إلى غزة، بعد استكمال علاجهم في مستشفيات أردنية حكومية وخاصة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الطبية والإنسانية والإغاثية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية، لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية استمرارها في أداء واجبها الطبي والإنساني والإغاثي في إسناد الأشقاء، وبذل مختلف أشكال الدعم، انطلاقاً من عقيدتها الراسخة المستندة إلى قيم الواجب والتضامن والتكافل.
وثمّن ذوو الأطفال الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية، معربين عن بالغ شكرهم وامتنانهم للأردن، قيادةً وشعباً، على المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني.
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