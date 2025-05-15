أوامر إخلاء إسرائيلية للأهالي بحي الرمال في غزة

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أوامر إخلاء إسرائيلية للأهالي بحي الرمال في غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء للسكان في مناطق بحي الرمال الجنوبي في مدينة غزة.
وأوضحت المصادر أن تلك المنطقة التي أمر الاحتلال بإخلاء مبان فيها تقع في عمق مدينة غزة وتضم عشرات آلاف النازحين.
وأوضحت المصادر أن تلك المنطقة التي أمر الاحتلال بإخلاء مبان فيها تقع في عمق مدينة غزة وتضم عشرات آلاف النازحين.
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