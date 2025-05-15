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أوامر إخلاء إسرائيلية للأهالي بحي الرمال في غزة

أوامر إخلاء إسرائيلية للأهالي بحي الرمال في غزة

2025-05-15 03:52:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء للسكان في مناطق بحي الرمال الجنوبي في مدينة غزة.
وأوضحت المصادر أن تلك المنطقة التي أمر الاحتلال بإخلاء مبان فيها تقع في عمق مدينة غزة وتضم عشرات آلاف النازحين.

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