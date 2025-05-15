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وزير المالية السوري بعد رفع العقوبات الأميركية: المستثمرون مرحب بهم

وزير المالية السوري بعد رفع العقوبات الأميركية: المستثمرون مرحب بهم

2025-05-15 03:52:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأربعاء المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في سوريا بعد الإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن رفع جميع العقوبات الأمريكية عنها.
وقال برنية في مقابلة مع رويترز في وزارة المالية بدمشق إن سوريا أصبحت اليوم "أرض الفرص" مضيفا أن لديها إمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل.
كما أكد برنية في حديثه لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها على توفير البيئة المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين الخدمات الأساسية التي يحتاجونها للعودة”.
وأوضح الوزير برنية أن هذه الخطوة ستساعد على جذب الاستثمارات والتدفقات المالية، وعودة سوريا إلى النظام المالي والنقدي العالمي، مبيناً أن هناك فرصاً كبيرة وحاجة ماسة للاستثمارات في مختلف القطاعات في سوريا في البنية التحتية والطاقة والتعليم والمالي والمصرفي.
وأشار إلى أن رفع العقوبات سيرفع سقف التحدي الذي يواجهنا، وسنكمل إعادة بناء البنية التحتية اللازمة، وإعادة توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن العقوبات على سوريا جاءت بداية لحماية الشعب السوري من ظلم النظام البائد، ورفعها اليوم فرصة للشعب السوري لإعادة بناء دولته.
وتابع الوزير برنية:“نحن ماضون في مكافحة الفساد وتطوير الاستثمار وحماية المستثمرين وتحسين القضاء، وسنجعل سوريا مساهمة فاعلة في استقرار المنطقة وتنميتها”.
ودعا وزير المالية جميع المستثمرين، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية المالية، ورجال الأعمال، والدول، إلى الاستثمار في سوريا.

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