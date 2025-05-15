المومني: نقابة الصحفيين ستظل صوتًا حرًا يدافع عن الحقوق المهنية والمعيشية للإعلاميين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل طارق المومني، أن النقابة، رغم التحديات الجسام، ستظل صوتًا حرًا يدافع عن الحقوق المهنية والمعيشية للإعلاميين، ويصون حرية الصحافة باعتبارها ركناً أصيلاً من أركان الشفافية والمساءلة.



جاء ذلك، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته كلية الإعلام في جامعة الزرقاء لنقيب الصحفيين الأردنيين مع طلبتها، اليوم الأربعاء، بهدف مناقشة آفاق التعاون بين الكلية والنقابة لتطوير مختلف مهارات الطلبة الإعلامية.



وأشار نقيب الصحفيين إلى أهمية إعادة دراسة القوانين الناظمة لحرية الإعلام وقانون نقابة الصحفيين بشكل معمق، من أجل ردم الثغرات وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد والمؤسسات الصحفية من التجاوزات القانونية. كما دعا إلى ضرورة تطوير المسار المهني داخل المؤسسات الإعلامية، من خلال توفير فرص الترقية والتخصص، بما يعزز من مكانة الصحافة كمهنة لها أثرها العميق في وجدان المجتمع.



ودعا المومني إلى بناء خطة استراتيجية شاملة بالشراكة مع الجامعات، لتطوير قطاع الإعلام بما يتماشى مع طموحات الشباب وهموم الوطن، وذلك في سياق تجسيد روح التعاون بين الجسم الصحفي والصرح الأكاديمي.



وأوضح أن النقابة تضع ملف التدريب في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تطوير برامج نوعية تستهدف تمكين الإعلاميين والطلبة على حد سواء، عبر ورشات ودورات متخصصة تتناغم مع متطلبات السوق وتقنيات الإعلام الحديث، مؤكدًا أن التحديث المهني المستمر هو الحصن الأول في وجه التحديات الإعلامية المتسارعة.



وكشف المومني عن عزم النقابة إجراء تعديلات جوهرية على قانونها، لتسهيل انضمام أعضاء هيئة التدريس في تخصص الإعلام من الجامعات الأردنية إلى عضويتها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع قاعدة الانتساب وتعزيز التواصل مع الكفاءات الأكاديمية، بما يسهم في رفع مستوى المهنة وترسيخ حضورها المهني والمعرفي.



وأفاد المومني بأن آخر تعديل جرى على قانون النقابة كان في عام 2014، حين جرى توسيع هامش العضوية، مشيرًا إلى أن مرور أكثر من عقد من الزمن دون تحديث يحتم إعادة النظر في التشريعات الإعلامية لمواكبة المتغيرات الرقمية والاحتياجات المتجددة للكوادر الإعلامية.



من جانبه، ثمن رئيس جامعة الزرقاء، الدكتور نضال الرمحي، زيارة المومني للجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع النقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على مواكبة الثورة الرقمية وصناعة محتوى إعلامي يرتقي بمكانة الأردن وهويته الثقافية.



بدوره، أكد عميد كلية الإعلام، الدكتور أمجد صفوري، أن التعاون المستمر مع نقابة الصحفيين يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل إعلامي واثق ومؤهل، مشيرًا إلى أن الكلية تعمل على تحديث مناهجها سنويًا، وإطلاق برامج تدريبية وورشات عمل متخصصة في الإعلام الرقمي، بما يُسهم في سد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي.