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إجراءات جديدة على سياسة الهجرة في بريطانيا

إجراءات جديدة على سياسة الهجرة في بريطانيا

2025-05-15 03:52:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها مضاعفة فترة الإقامة المطلوبة للمهاجرين قبل أن يتمكنوا من التقدّم بطلب الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، في خطوة تعتبر من أبرز ملامح سياسة الحكومة البريطانية للحد من الهجرة.


وقالت صحيفة الفايننشال تايمز، إنه بموجب الخطة الجديدة، فإن المهاجرين الذين قدموا إلى بريطانيا منذ عام 2020، وكانوا يأملون في الحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من العمل والمعيشة في البلاد، قد يضطرون الآن إلى الانتظار 5 سنوات إضافية – ليصل مجموع الفترة المطلوبة إلى 10 سنوات.


ووفقاً لمصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية، فإن وزيرة الداخلية، ايفيت كوبر، تعتزم تطبيق السياسة على جميع من هم داخل المملكة المتحدة حالياً، رغم التحذيرات القانونية المحتملة بأن ذلك قد يُعتبر بأثر رجعي.


في المقابل، صرّح مصدر من وزارة الداخلية لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن السياسة لن تُطبق بأثر رجعي، لأن المحاكم قد ترفض هذا التوجه باعتباره غير قانوني، إلا أن مصدراً آخر أكد أن السياسة ستُطبق على أي طلبات تُقدّم بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، بصرف النظر عن تاريخ دخول المهاجر إلى البلاد.


ونوهت الصحيفة إلى أن تقديرات مركز "مرصد الهجرة" بجامعة أكسفورد تشير إلى أن نحو مليون شخص قد يتأثرون بهذه الخطوة خلال السنوات المقبلة، معظمهم من حاملي تأشيرات العمالة الماهرة، بالإضافة إلى لاجئين ومهاجرين من هونغ كونغ عبر مسارات تأشيرات خاصة.

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