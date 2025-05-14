الذهب يرتفع مع اقتناص المستثمرين للفرص بعد تراجع الأسعار

MENAFN - Al-Bayan) سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على الشراء عقب تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في شهر، بينما تتجه الأنظار إلى بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد ملامح السياسة النقدية المقبلة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3183.20 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش. في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3185.60 دولارًا.

وكان المعدن الأصفر قد سجل في جلسة أمس أدنى مستوياته منذ 10 أبريل، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، هدّأ من التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية، كما أنه يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتقديم إشارات إضافية حول المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لا سيما بعد بيانات تضخم المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع.

ويتوقع المستثمرون أن يُقدِم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2025، بدءًا من أكتوبر المقبل.

الفضة: تراجعت بنسبة 0.2% إلى 32.16 دولارًا للأوقية.

البلاتين: ارتفع بنسبة 0.8% إلى 984.05 دولارًا.

البلاديوم: زاد بنسبة 0.3% إلى 953.75 دولارًا.