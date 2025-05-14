أنشيلوتي أمام تحدي الارتقاء بالبرازيل إلى مكانتها الطبيعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيكون‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬تحد‭ ‬مهم‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مكانته‭ ‬الطبيعية‭ ‬كأحد‭ ‬عمالقة‭ ‬اللعبة‭ ‬الشعبية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وإعادة‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬قياسية‭ ‬للعب‭ ‬دورهم‭ ‬التقليدي‭.‬

لكن‭ ‬الحديث‭ ‬لا‭ ‬يبدأ‭ ‬بقيادة‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬لقبها‭ ‬العالمي‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬والسادس‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬بل‭ ‬بمحاولة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬وتعويض‭ ‬الفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تفصل‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬حاليا‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بطل‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬أولى‭ ‬بطاقات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭.‬

ولا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬متسعا‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬أمام‭ ‬ابن‭ ‬الـ65‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬مهمته‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬مايو،‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لمباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬إذ‭ ‬ينتظره‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭.‬

سيصبح‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬لقبا‭ ‬خلال‭ ‬فترتيه‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الملكي،‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬أجنبي‭ ‬للبرازيل‭ ‬والرابع‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬مهمة‭ ‬قيادة‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬حجم‭ ‬التخبط‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭.‬

المهمة‭ ‬الأولى‭ ‬تنتظره‭ ‬عند‭ ‬المنعطف،‭ ‬وهي‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬تشكيلته‭ ‬لمباراتي‭ ‬الجولتين‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬والسادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬ضد‭ ‬الإكوادور‭ ‬والباراغواي‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬والعاشر‭ ‬من‭ ‬يونيو‭. ‬وعلق‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬كافو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬آخر‭ ‬قائد‭ ‬برازيلي‭ ‬يحرز‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬مجرد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬كمدرب‭ ‬جديد‭ ‬منح‭ ‬الناس‭ ‬الأمل‭... ‬لكن‭ ‬تنتظره‭ ‬مسؤولية‭ ‬ضخمة‭ ‬جدا‭: ‬قيادة‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬لقبها‭ ‬العالمي‭ ‬السادس‮»‬‭.‬

استعادة‭ ‬القوة‭ ‬الجماعية‭ ‬

يرى‭ ‬الصحافي‭ ‬البرازيلي‭ ‬غوستافو‭ ‬هوفمان،‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬الرياضية‭ ‬الذي‭ ‬تابع‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬يوميا‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعدما‭ ‬غطى‭ ‬مباريات‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭ ‬استعادة‭ ‬البرازيل‭ ‬لقوتها‭ ‬الجماعية‮»‬‭.‬

وسيتعين‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬ألقاب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬5‭)‬،‭ ‬استخراج‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬المهاجمين‭ ‬مثل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ورافينيا‭ ‬اللذين‭ ‬يلعبان‭ ‬أدوارا‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة،‭ ‬لكنهما‭ ‬غير‭ ‬مؤثرين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭.‬

ويؤكد‭ ‬كافو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أنشيلوتي‭ ‬يعرف‭ ‬جيدا‭ ‬كيف‭ ‬يدير‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس،‭ ‬ويعرف‭ ‬كيف‭ ‬يجعل‭ ‬اللاعبين‭ ‬يفهمون‭ ‬ما‭ ‬يتوقعه‭ ‬منهم‭... ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬سيليساو‭ ‬يلعب‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬الأنا‭ (‬الأنانية‭) ‬والسعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

يركز‭ ‬غوستافو‭ ‬هوفمان‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضعف‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬مركزي‭ ‬الظهيرين‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬لاعبون‭ ‬مثل‭ ‬فاندرسون‭ (‬موناكو‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فرض‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬مركزين‭ ‬كانا‭ ‬سابقا‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬المنتخب‭ ‬بعدما‭ ‬شغلهما‭ ‬لاعبون‭ ‬مثل‭ ‬كافو‭ ‬وروبرتو‭ ‬كارلوس‭ ‬ومؤخرا‭ ‬مارسيلو‭.‬

لكن‭ ‬مفتاح‭ ‬التوازن‭ ‬الدفاعي‭ ‬قد‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬عودة‭ ‬كاسيميرو‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المنتخب‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬لكنه‭ ‬يحظى‭ ‬بتقدير‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بعدما‭ ‬لعب‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬قبل‭ ‬الرحيل‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭.‬

قضية‭ ‬نيمار‭ ‬

وهناك‭ ‬قضية‭ ‬شائكة‭ ‬أخرى‭ ‬تتمثل‭ ‬بتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬هدافه‭ ‬التاريخي‭ ‬نيمار‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬متكررة‭.‬

كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتحق‭ ‬نيمار‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬سانتوس،‭ ‬لكن‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

بالنسبة‭ ‬لهوفمان‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لائقا‭ ‬بدنيا‭ ‬ويلعب‭ ‬بانتظام،‭ ‬فإن‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬سيليساو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬جدال‭ ‬فيه‮»‬،‭ ‬مستطردا‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬خلافا‭ ‬لـ‭(‬سلفه‭) ‬دوريفال‭ ‬جونيور،‭ ‬فإن‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬لن‭ ‬يقضي‭ ‬وقته‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬نيمار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬رأى‭ ‬باولو‭ ‬فينيسيوس‭ ‬كويلو،‭ ‬الكاتب‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أوول‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أنشيلوتي‭ ‬يحظى‭ ‬باحترام‭ ‬كبير‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬أحدا‭ ‬لن‭ ‬يطالب‭ ‬بمعاملة‭ ‬خاصة‭ ‬لنيمار‮»‬‭.‬