لولا: البرازيل لا تحتاج إلى مدربين أجانب لقيادة منتخبها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

برازيليا‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬‮«‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬مدربين‭ ‬أجانب‭ ‬لقيادة‭ ‬منتخبها‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬تعيين‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدربا‭ ‬للسيليساو‭.‬

وأصبح‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الاثنين‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬غير‭ ‬برازيلي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1965‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬بإحراز‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬لولا‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬بحسب‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬البرازيلية‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬ضده‭ ‬كونه‭ ‬أجنبيا‭... ‬ما‭ ‬أعتقده‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬لدينا‭ ‬مدربون‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬السيليساو‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬لولا‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬محبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬منتقدي‭ ‬إمكانية‭ ‬تعيين‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬التحدث‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يوما‭ ‬مدربا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإيطالي‭... ‬لِمَ‭ ‬لا‭ ‬يحل‭ ‬مشاكل‭ ‬إيطاليا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتأهل‭ ‬حتى‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022؟‮»‬‭.‬

إلا‭ ‬أنه‭ ‬وصف‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مدرب‭ ‬عظيم‮»‬‭ ‬آملا‭ ‬بأن‭ ‬يساعد‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ثم‭ ‬السعي‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

وتحتل‭ ‬البرازيل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬كندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وتمتلك‭ ‬البرازيل‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬خلف‭ ‬الإكوادور،‭ ‬الأوروغواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭.‬

وتتأهل‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬المراكز‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭.‬