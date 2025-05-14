  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
لولا: البرازيل لا تحتاج إلى مدربين أجانب لقيادة منتخبها

لولا: البرازيل لا تحتاج إلى مدربين أجانب لقيادة منتخبها

2025-05-14 08:03:07
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

برازيليا‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬‮«‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬مدربين‭ ‬أجانب‭ ‬لقيادة‭ ‬منتخبها‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬تعيين‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدربا‭ ‬للسيليساو‭.‬

وأصبح‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الاثنين‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬غير‭ ‬برازيلي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1965‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬بإحراز‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬لولا‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬بحسب‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬البرازيلية‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬ضده‭ ‬كونه‭ ‬أجنبيا‭... ‬ما‭ ‬أعتقده‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬لدينا‭ ‬مدربون‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬السيليساو‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬لولا‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬محبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬منتقدي‭ ‬إمكانية‭ ‬تعيين‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬التحدث‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يوما‭ ‬مدربا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإيطالي‭... ‬لِمَ‭ ‬لا‭ ‬يحل‭ ‬مشاكل‭ ‬إيطاليا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتأهل‭ ‬حتى‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022؟‮»‬‭.‬

إلا‭ ‬أنه‭ ‬وصف‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مدرب‭ ‬عظيم‮»‬‭ ‬آملا‭ ‬بأن‭ ‬يساعد‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ثم‭ ‬السعي‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

وتحتل‭ ‬البرازيل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬كندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وتمتلك‭ ‬البرازيل‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬خلف‭ ‬الإكوادور،‭ ‬الأوروغواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭.‬

وتتأهل‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬المراكز‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭.‬

MENAFN14052025000055011008ID1109551060

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث