لولا: البرازيل لا تحتاج إلى مدربين أجانب لقيادة منتخبها

لولا: البرازيل لا تحتاج إلى مدربين أجانب لقيادة منتخبها
برازيليا – (أ ف ب): «لا تحتاج البرازيل إلى مدربين أجانب لقيادة منتخبها الوطني»، هذا ما صرح به الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد إعلان تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا للسيليساو.
وأصبح أنشيلوتي الاثنين أول مدرب غير برازيلي منذ عام 1965 يشرف على المنتخب الوطني الذي يأمل بإحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه العام المقبل.
وقال لولا للصحفيين في الصين، بحسب مقطع فيديو تم تداوله في وسائل الإعلام البرازيلية «بصراحة، ليس لدي أي شيء ضده كونه أجنبيا... ما أعتقده هو أنه لدينا مدربون في البرازيل قادرون على قيادة السيليساو».
وكان لولا الذي يُعد محبا لكرة القدم من منتقدي إمكانية تعيين أنشيلوتي والذي بدأ التحدث عنه منذ سنوات.
وقال الرئيس البرازيلي في عام 2023 «لم يكن يوما مدربا للمنتخب الإيطالي... لِمَ لا يحل مشاكل إيطاليا التي لم تتأهل حتى لكأس العالم 2022؟».
إلا أنه وصف أنشيلوتي الثلاثاء بأنه «مدرب عظيم» آملا بأن يساعد المنتخب البرازيلي على التأهل أولا إلى كأس العالم ثم السعي للفوز باللقب».
وتحتل البرازيل المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية لمونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
وتمتلك البرازيل 21 نقطة من 14 مباراة خلف الإكوادور، الأوروغواي والأرجنتين بطلة العالم.
وتتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الستة الأولى الى النهائيات.
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