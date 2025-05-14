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سمبدوريا يهبط إلى دوري الدرجة الثالثة

سمبدوريا يهبط إلى دوري الدرجة الثالثة

2025-05-14 08:03:06
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

روما‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬هبط‭ ‬سمبدوريا‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬السلبي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬يوفي‭ ‬ستابيا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬34‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭. ‬وأنهى‭ ‬سمبدوريا،‭ ‬بطل‭ ‬إيطاليا‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬ووصيف‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬للأندية‭ ‬البطلة‭ ‬عام‭ ‬1992،‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬المؤدي‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعدما‭ ‬جمع‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬38‭ ‬مباراة‭. ‬

وعانى‭ ‬سمبدوريا‭ ‬من‭ ‬مشكلات‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬خسائره‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬نحو‭ ‬40‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬خوضه‭ ‬ملحق‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬قضى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يتجه‭ ‬تدريجيا‭ ‬نحو‭ ‬الهبوط‭.‬

وكان‭ ‬النادي‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الإفلاس‭ ‬بعد‭ ‬هبوطه‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬ماتيو‭ ‬مانفريدي‭ ‬ومالك‭ ‬نادي‭ ‬ليدز‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬السابق‭ ‬أندريا‭ ‬رادريتساني‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬النادي‭ ‬لاحقا،‭ ‬أنقذاه‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬

ويمتلك‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬السنغافوري‭ ‬جوزف‭ ‬تي‭ ‬الحصة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬1946‭. ‬وكان‭ ‬النادي‭ ‬عيّن‭ ‬نجميه‭ ‬السابقين‭ ‬ألبيريكو‭ ‬إيفاني‭ ‬وأتيليو‭ ‬لومباردو‭ ‬كمدربين‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتفادي‭ ‬الهبوط،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬نشاط‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬فترتي‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬والشتوية‭. ‬

ويُعد‭ ‬إيفاني‭ ‬رابع‭ ‬مدرب‭ ‬يقود‭ ‬سمبدوريا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نجم‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وميلان‭ ‬السابق‭ ‬أندريا‭ ‬بيرلو،‭ ‬أندريا‭ ‬سوتيل‭ ‬وليوناردو‭ ‬سيمبليتشي‭.‬

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