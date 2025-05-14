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كارو ينفي توصل فيرتز إلى اتفاق مع بايرن

كارو ينفي توصل فيرتز إلى اتفاق مع بايرن

2025-05-14 08:03:05
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نفى‭ ‬فرناندو‭ ‬كارو،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بان‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتز،‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭. ‬وقال‭ ‬كارو‭ ‬لشبكتي‭ ‬‮«‬أر‭ ‬تي‭ ‬إل‮»‬‭ ‬و«إن‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬ومن‭ ‬المزعج‭ ‬قراءة‭ ‬تقارير‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬كارو‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬لديه‭ ‬علاقة‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬فيرتز‭ ‬ووالديه،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬والده‭ ‬هو‭ ‬مدير‭ ‬أعماله‭.‬

وأضاف‭ ‬كارو‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬فيرتز‭ ‬أن‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬مستقبله،‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬ ‭ ‬ويمكنني‭ ‬أن‭ ‬افترض‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬صحيح‭ ‬ ‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الألماني‭ ‬الدولي‭ ‬فيرتز‭ ‬اتفق‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬لبايرن،‭ ‬إما‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬أو‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬العرض‭ ‬لمخطط‭ ‬له‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬111‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬غير‭ ‬كافي‭.‬

ذكرت‭ ‬التقارير‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬باير،‭ ‬المالكة‭ ‬للنادي،‭ ‬قد‭ ‬أعطت‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لبيع‭ ‬فيرتز،‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬2027،‭ ‬ولكنها‭ ‬تطلب‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬مقابل‭ ‬انتقاله‭.‬

وأضاف‭ ‬كارو‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬لبايرن‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬بعرض‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬وبعدها‭ ‬سندرسه‭. ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬عرض،‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نادي‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬شبورت‭ ‬بيلد‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬تقدم‭ ‬بعرض‭ ‬لضم‭ ‬فيرتز،‭ ‬حيث‭ ‬يرغب‭ ‬جوسيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬في‭ ‬ضمه‭ ‬ليكون‭ ‬خليفة‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬الذي‭ ‬سيرحل‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬قال‭ ‬كارو‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يتعاقد‭ ‬النادي‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت،‭ ‬ليخلف‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬الذي‭ ‬سيرحل‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬تدريب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

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