مبادرة الأعمال الإفريقية العالمية تحشد القادة لتسريع النمو الرقمي في إفريقيا

مع استمرار التحول الرقمي في تشكيل المشهد الاقتصادي في إفريقيا، عقدت مبادرة الأعمال الإفريقية العالمية (GABI)( ) اجتماعًا لقادة القطاعين العام والخاص خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا 2025. وركزت جلسة جسر المبادرة رفيعة المستوى على تسريع الاستثمارات، وتعزيز التعاون، ومواءمة السياسات لدعم التقدم الرقمي في إفريقيا.

تحت شعار "الاتصال والتمكين والازدهار: الدفع الكبير لإفريقيا الرقمية"، جمع الحدث الجانبي لجسر المبادرة صناع القرار من الحكومة، والصناعة، والتمويل، والتكنولوجيا لمناقشة كيفية بناء بنية تحتية رقمية شاملة في إفريقيا، وتطوير منظومات الابتكار، وفتح آفاق الفرص القابلة للتوسع في الاقتصاد الرقمي.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت ساندا أوجيامبو، الأمينة العامة المساعدة والمديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، على أهمية الطموح الجماعي، قائلة:

"يجب أن يكون مستقبل إفريقيا الرقمي شاملاً، ومستدامًا، ويقوده الأفارقة أنفسهم. وهذا ليس مجرد واجب تكنولوجي، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتأهيل شبابنا، وتعزيز منظومات الابتكار، نُمكّن إفريقيا من القيادة في الثورة الصناعية الرابعة."

النقاط الرئيسية من جلسة جسر المبادرة في منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا 2025

أبرز قادة القطاعين العام والخاص الحاجة إلى تسريع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية في إفريقيا. فعلى الرغم من التقدم الملحوظ في مجال الاتصال، لا تزال المناطق الريفية والمهمشة تفتقر إلى الأدوات والخدمات والفرص الرقمية. ولسد هذه الفجوة، شدد المشاركون على ضرورة اعتماد استراتيجيات استثمار منسقة تجمع بين التمويل الحكومي والابتكار في القطاع الخاص. وقد تم التأكيد على أهمية النماذج المالية المتكاملة – التي تستفيد من الحوافز الحكومية، والتمويل التنموي الدولي، واستثمارات الشركات – كوسائل أساسية لتوفير تمويل مستدام لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.

شدد المتحدثون على أن التقدم الرقمي يعتمد على التعاون الاستراتيجي عبر الصناعات والقطاعات والحدود. وكان محور النقاش هو ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع تطوير البنية التحتية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي. وأكدوا أن على الحكومات، والمؤسسات المتعددة الأطراف، والشركات الخاصة، والمبتكرين المحليين أن يوحدوا جهودهم لبناء بيئة رقمية شاملة ومستدامة.

أكدت الجلسة على أهمية تمكين المواهب التكنولوجية المحلية في إفريقيا. وشملت التوصيات إصلاحات تنظيمية، وسياسات صديقة للشركات الناشئة، وتحسين الوصول إلى رأس المال الاستثماري وبرامج الحاضنات والمسرّعات من أجل تعزيز منظومة الابتكار المحلية.

أشار خبراء الصناعة إلى أن التجارة الرقمية تمثل قوة دافعة قوية للتجارة بين الدول الإفريقية. وتعتمد التجارة البينية السلسة على وجود أطر تنظيمية موحدة تدعم المعاملات الرقمية، وتُقلل الاحتكاك في التجارة الإلكترونية، وتُسهّل حركة السلع والخدمات داخل الأسواق الإفريقية.

أجمعت الآراء على ضرورة تحديث نظم التعليم لتزويد الشباب الإفريقي بالمهارات الرقمية الأساسية. وشملت التوصيات الرئيسية تحديث المناهج الدراسية، والاستثمار في تدريب المعلمين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاع التكنولوجيا.

دفع الأجندة الرقمية إلى الأمام

اختُتمت جلسة جسر المبادرة بتفويض واضح: تحويل الالتزامات إلى استثمارات، وتحويل الشراكات إلى منصات قابلة للتوسع، وتحويل الطموحات الرقمية إلى نتائج قابلة للقياس. ومع استمرار المبادرة في تشكيل دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، يظل جسر GABI منصة محورية لتوحيد الأولويات، وتعبئة الموارد، وتنفيذ استراتيجيات قابلة للتنفيذ.

لمزيد من المعلومات حول مبادرة الأعمال الإفريقية العالمية، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني.

توزيع APO Group بالنيابة عن Global Africa Business Initiative.

للاستفسارات الإعلامية :

روز ماري أوتالور

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