بناة الطرق في أفريقيا: الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، يحصل على جائزة باباكار ندياي لعام 2025
تم اختيار رئيس الدولة الأنغولي جواو لورينسو فائزًا بجائزة "بناة الطرق في أفريقيا" لعام 2025، وهي جائزة تُمنح للقادة الأفارقة الذين استثمروا في تطوير البنية التحتية. وكان رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، ورئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، قد فازا بالجائرة بشكل مشترك في 2024 .
وفي اجتماعها الذي عقد في 25 أبريل في دبي، اختارت اللجنة المشرفة على جائزة البناء الكبير باباكار ندياي الرئيس لورنسو نظير بناء البنية التحتية للنقل الكبرى في أنغولا. وتشمل هذه المشاريع ممر لوبيتو ، وهو محور سكك حديدية إقليمي استراتيجي يربط زامبيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقدم صندوق التنمية الأفريقي، وهو الذراع الإقراضي الميسر لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، منحة قدرها 8.14 مليون دولار لدعم هذا المشروع التكاملي الذي يسهل التجارة بين البلدان الثلاثة.
وأوضحت اللجنة أن بناء مطار الدكتور أغوستينو نيتو الدولي الجديد، المقرر افتتاحه في نوفمبر 2023، ورصف 2000 كيلومتر من الطرق، وإعادة تأهيل أكثر من 2000 كيلومتر إضافي، ومشروع بناء نظام السكك الحديدية الخفيفة في لواندا، كانت العوامل التي أدت إلى هذا الاختيار.
وأوضحت لجنة اختيار "بناة الطرق في أفريقيا" في بيانها "لاحظنا أن أنغولا شهدت في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في بنيتها التحتية للنقل، بهدف تعزيز موقعها الاستراتيجي في جنوب ووسط أفريقيا وتنويع اقتصادها. وتُسهم جميع هذه المشاريع والإنجازات بشكل مباشر في توفير العديد من الخدمات، لا سيما من خلال استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة".
وسيتسلم الفائز الجديد بجائزة باباكار ندياي جائزته في 28 مايو في أبيدجان، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لعام 2025.
وبرعاية مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يتم تنظيم جائزة باباكار ندياي "لبناة الطرق في أفريقيا" من قبل منصة "Acturoutes"، وهي منصة معلومات بشأن البنية التحتية وشبكة الطرق في أفريقيا ومنظمة وسائل الإعلام للبنية التحتية والتمويل في أفريقيا (MIFA)، وهي شبكة من الصحفيين الأفارقة المتخصصين في البنية التحتية للطرق.
وتم إنشاء هذه الجائزة تكريما للراحل باباكار ندياي، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من عام 1985 إلى عام 1995. وفي كل عام، تقوم لجنة اختيار "بناة الطرق في أفريقيا" بتقييم المشاريع الطموحة والملموسة بعناية التي لها تأثير حقيقي على تنقل السكان الأفارقة.
ومنذ إطلاقها في عام 2016، كرمت جائزة باباكار ندياي رؤساء الدول الآتية أسماؤهم: الملك محمد السادس (المغرب)، إدغار لونغو (زامبيا)، الحسن واتارا (كوت ديفوار)، علي بونغو أونديمبا (الغابون)، ماكي سال (السنغال)، بول كاغامي (رواندا)، الفائزون المشتركون في عام 2017، أوهورو كينياتا (كينيا)، أداما بارو. (غامبيا)، عبد الفتاح السيسي (مصر)، محمد بخاري (نيجيريا)، سامية سولوهو حسن (تنزانيا)، أندري راجولينا (مدغشقر)، تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو (غينيا الاستوائية)، دينيس ساسو نجيسو (الكونغو)، فائزين بشكل مشترك في طبعة 2024.توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
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أليكسيس أديلي،
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