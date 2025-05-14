بناة الطرق في أفريقيا: الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، يحصل على جائزة باباكار ندياي لعام 2025

تم اختيار رئيس الدولة الأنغولي جواو لورينسو فائزًا بجائزة "بناة الطرق في أفريقيا" لعام 2025، وهي جائزة تُمنح للقادة الأفارقة الذين استثمروا في تطوير البنية التحتية. وكان رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، ورئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، قد فازا بالجائرة بشكل مشترك في 2024 .

وفي اجتماعها الذي عقد في 25 أبريل في دبي، اختارت اللجنة المشرفة على جائزة البناء الكبير باباكار ندياي الرئيس لورنسو نظير بناء البنية التحتية للنقل الكبرى في أنغولا. وتشمل هذه المشاريع ممر لوبيتو ، وهو محور سكك حديدية إقليمي استراتيجي يربط زامبيا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقدم صندوق التنمية الأفريقي، وهو الذراع الإقراضي الميسر لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، منحة قدرها 8.14 مليون دولار لدعم هذا المشروع التكاملي الذي يسهل التجارة بين البلدان الثلاثة.

وأوضحت اللجنة أن بناء مطار الدكتور أغوستينو نيتو الدولي الجديد، المقرر افتتاحه في نوفمبر 2023، ورصف 2000 كيلومتر من الطرق، وإعادة تأهيل أكثر من 2000 كيلومتر إضافي، ومشروع بناء نظام السكك الحديدية الخفيفة في لواندا، كانت العوامل التي أدت إلى هذا الاختيار.

وأوضحت لجنة اختيار "بناة الطرق في أفريقيا" في بيانها "لاحظنا أن أنغولا شهدت في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في بنيتها التحتية للنقل، بهدف تعزيز موقعها الاستراتيجي في جنوب ووسط أفريقيا وتنويع اقتصادها. وتُسهم جميع هذه المشاريع والإنجازات بشكل مباشر في توفير العديد من الخدمات، لا سيما من خلال استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة".

وسيتسلم الفائز الجديد بجائزة باباكار ندياي جائزته في 28 مايو في أبيدجان، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لعام 2025.

وبرعاية مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يتم تنظيم جائزة باباكار ندياي "لبناة الطرق في أفريقيا" من قبل منصة "Acturoutes"، وهي منصة معلومات بشأن البنية التحتية وشبكة الطرق في أفريقيا ومنظمة وسائل الإعلام للبنية التحتية والتمويل في أفريقيا (MIFA)، وهي شبكة من الصحفيين الأفارقة المتخصصين في البنية التحتية للطرق.

وتم إنشاء هذه الجائزة تكريما للراحل باباكار ندياي، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من عام 1985 إلى عام 1995. وفي كل عام، تقوم لجنة اختيار "بناة الطرق في أفريقيا" بتقييم المشاريع الطموحة والملموسة بعناية التي لها تأثير حقيقي على تنقل السكان الأفارقة.

ومنذ إطلاقها في عام 2016، كرمت جائزة باباكار ندياي رؤساء الدول الآتية أسماؤهم: الملك محمد السادس (المغرب)، إدغار لونغو (زامبيا)، الحسن واتارا (كوت ديفوار)، علي بونغو أونديمبا (الغابون)، ماكي سال (السنغال)، بول كاغامي (رواندا)، الفائزون المشتركون في عام 2017، أوهورو كينياتا (كينيا)، أداما بارو. (غامبيا)، عبد الفتاح السيسي (مصر)، محمد بخاري (نيجيريا)، سامية سولوهو حسن (تنزانيا)، أندري راجولينا (مدغشقر)، تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو (غينيا الاستوائية)، دينيس ساسو نجيسو (الكونغو)، فائزين بشكل مشترك في طبعة 2024.

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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: