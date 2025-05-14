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جارتنر: 6 توجهات ترسم ملامح مستقبل الحوسبة السحابية

جارتنر: 6 توجهات ترسم ملامح مستقبل الحوسبة السحابية

2025-05-14 03:12:48
(MENAFN- Asdaf News) كشفت جارتنر اليوم عن أبرز التوجهات التي سترسم معالم مستقبل اعتماد السحابة خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وتشمل هذه التوجهات عدم الرضا عن السحابة، والذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، السحابة المتعددة، والاستدامة ، والسيادة الرقمية، والحلول المخصصة للقطاعات المختلفة.

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