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جارتنر: 6 توجهات ترسم ملامح مستقبل الحوسبة السحابية
(MENAFN- Asdaf News) كشفت جارتنر اليوم عن أبرز التوجهات التي سترسم معالم مستقبل اعتماد السحابة خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وتشمل هذه التوجهات عدم الرضا عن السحابة، والذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، السحابة المتعددة، والاستدامة ، والسيادة الرقمية، والحلول المخصصة للقطاعات المختلفة.
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