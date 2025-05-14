من يرافق ترامب في جولته الخليجية؟

MENAFN - Al-Bayan) ">يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولته الخليجية في زيارة ((تاريخية)) بوفد كبير يرافقه يضم كبار المسؤولين في إدارته ورجال أعمال وأفراداً من عائلته.

وقد رافق ترامب في هذه الزيارة وفد رفيع من إدارته الجديدة، ضمّ عدداً من الشخصيات البارزة من الفريق الوزاري، في مقدمتهم ماركو روبيو وزير الخارجية، وبيت هيغسيث وزير الدفاع، وسكوت بيسنت وزير الخزانة، إلى جانب هوارد لوتنيك وزير التجارة. كما يرافقه أيضاً نائب الرئيس جي. دي. فانس، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، إلى جانب كبار المستشارين في الشؤون الاقتصادية والأمنية.

وفي خطوة لافتة، ضم الوفد أيضاً نخبة من كبار رجال الأعمال والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، أبرزهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي ((تسلا)) و((سبيس إكس))، والذي ظهر إلى جانب ترامب خلال الاستقبال الرسمي في قصر اليمامة بالرياض.

اللافت أن وجود ماسك ضمن الوفد المرافق لترامب لا يحمل صفة رسمية حكومية، بل يأتي بصفته رجل أعمال بارز مدعو للمشاركة في فعاليات اقتصادية مرتبطة بالزيارة.

وأكّد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" أن ماسك سافر بشكل مستقل لحضور منتدى الاستثمار السعودي–الأمريكي المنعقد بالتزامن مع زيارة ترامب

كما شملت قائمة الشخصيات الاقتصادية كلًا من آندي جاسي (الرئيس التنفيذي لشركة أمازون)، ولاري فينك (الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك)، وستيفن شوارزمان (الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون)، وسام ألتمان (الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي).

وقد شارك هؤلاء التنفيذيون في منتدى الاستثمار السعودي–الأمريكي الذي أُقيم بالتزامن مع زيارة ترامب في الرياض، حيث تم الإعلان عن استثمارات سعودية ضخمة تصل إلى نحو 600 مليار دولار مخصصة لمشاريع في الولايات المتحدة تشمل مجالات الدفاع والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

ويرافق ترامب عدد من أفراد عائلته، وعلى رأسهم نجله إريك ترامب، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب. وكان إريك ترامب قد زار المنطقة قبل بدء الجولة الرسمية، حيث شارك في إطلاق مشاريع عقارية تحمل علامة ترامب التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير بأن دونالد ترامب الابن، يشارك في فعاليات اقتصادية خلال الجولة، وهو الابن الأكبر للرئيس الأمريكي. ويتولى مهام قيادية في مؤسسة ترامب، ومن أبرز الشخصيات في العائلة فيما يتعلق بالأعمال والسياسة.