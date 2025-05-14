ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى اتفاقات أبراهام

ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى اتفاقات أبراهام
وجاءت تصريحات ترامب وهو على متن الطائرة متوجها إلى قطر بعد مغادرته السعودية وعقد هناك اجتماع مع الشرع وسط اهتمام الأوساط الدولية والإقليمية وفي الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة إمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن لقاءه مع الشرع سار على ما يرام، مشيرا إلى أنه شخص رائع، وشاب جذاب وقوي البنية وله ماض قوي.
وأضاف ترامب أن الشرع لديه "فرصة حقيقية" للحفاظ على وحدة سوريا.
وألمح ترامب إلى أن سوريا ستنضم في نهاية المطاف إلى "اتفاقيات أبراهام"، وهي إحدى التوجيهات الرئيسية التي طرحها الرئيس خلال لقائهما. وقال ترامب إن الشرع أجاب بنعم عندما سُئل عن الانضمام إلى الاتفاقية في نهاية المطاف.
واستدرك قائلا: "أعتقد أن عليهم تصحيح أوضاعهم" أولا.
المصدر: وسائل إعلام + "سي إن إن"
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