ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى اتفاقات أبراهام

MENAFN - Palestine News Network ) الرياض -PNN- أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع وقال إنه رد بالإيجاب على طرح الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" كما وصفه بـ"الرائع والشاب الجذاب وقوي البنية".

وجاءت تصريحات ترامب وهو على متن الطائرة متوجها إلى قطر بعد مغادرته السعودية وعقد هناك اجتماع مع الشرع وسط اهتمام الأوساط الدولية والإقليمية وفي الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة إمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن لقاءه مع الشرع سار على ما يرام، مشيرا إلى أنه شخص رائع، وشاب جذاب وقوي البنية وله ماض قوي.

وأضاف ترامب أن الشرع لديه "فرصة حقيقية" للحفاظ على وحدة سوريا.

وألمح ترامب إلى أن سوريا ستنضم في نهاية المطاف إلى "اتفاقيات أبراهام"، وهي إحدى التوجيهات الرئيسية التي طرحها الرئيس خلال لقائهما. وقال ترامب إن الشرع أجاب بنعم عندما سُئل عن الانضمام إلى الاتفاقية في نهاية المطاف.

واستدرك قائلا: "أعتقد أن عليهم تصحيح أوضاعهم" أولا.

المصدر: وسائل إعلام + "سي إن إن"