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الاحتلال يعتقل شابا من قفين شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل شابا من قفين شمال طولكرم

2025-05-14 03:08:51
(MENAFN- Palestine News Network ) ‫طولكرم -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاربعاء، شابا من بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الشاب قيس الطالب، خلال مروره عبر حاجز "عناب" العسكري شرق طولكرم.

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