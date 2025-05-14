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الاحتلال يعتقل شابا من قفين شمال طولكرم
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاربعاء، شابا من بلدة قفين شمال طولكرم.
وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الشاب قيس الطالب، خلال مروره عبر حاجز "عناب" العسكري شرق طولكرم.
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