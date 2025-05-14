بريطانيا: إسرائيل ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) لندن -PNN- قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إن إسرائيل ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

ودعا خلال كلمته، خلال جلسة في البرلمان البريطاني تناولت الوضع في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة على الفور، مشددا على أن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية أمر "مروّع".

وأضاف: "أطنان من المواد الغذائية متروكة حالياً لتتعفن على حدود غزة مع إسرائيل، بينما تتم عرقلة وصولها إلى أناس على وشك الموت جوعاً".

وذكر أن وزراء إسرائيليين يقولون إن قرار منع المساعدات يُستخدم كـ"أداة ضغط"، واصفا ذلك بأنه تصرف قاسٍ ولا يمكن الدفاع عنه، مردفا "قُتل المزيد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية خلال ليلة واحدة، ويجب وضع حد لهذا".

ولفت فالكونر، إلى استمرار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنه "ندعم محكمة العدل الدولية واستقلاليتها، وقد أصدرت المحكمة سلسلة من التدابير المؤقتة في هذه القضية، ونحن نؤيد هذه التدابير، وإسرائيل ملزمة بتنفيذها".