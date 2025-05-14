برسالة غامضة.. نجم ريال مدريد يرد على أنباء التمرد

خبرني - رد البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على ما تردد حوله في التقارير الصحفية مؤخرا.

رودريغو غادر تدريبات ريال مدريد، الثلاثاء، قبل نهايتها، بسبب شعوره بآلام، وبالتالي سيغيب عن المباراة المقبلة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، الأربعاء.

وتزامنا مع تذبذب مستواه وغيابه عن التشكيل الأساسي في الفترة الماضية، ذكرت تقارير إعلامية أن رودريغو غير راض عن وضعه في ريال مدريد، ويتطلع للرحيل في الصيف.

ووفقا للتقارير، فإن رودريغو "لم يعد يرغب في اللعب بقميص ريال مدريد"، وأن هذا هو سبب عدم مشاركته في الكلاسيكو ضد برشلونة يوم الأحد الماضي.

قال رودريغو عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "شكرا لكم على جميع رسائلكم واستفساراتكم، سأعود قريبا".

وأضاف اللاعب صاحب الـ24 عاما: "توقفوا عن اختلاق الأشياء".

ولم يوضح رودريغو ما هو المقصود بـ"اختلاق الأشياء"، وما إذا كان يتحدث عن إصابته أم الشائعات المتعلقة بمستقبله.

وتجدر الإشارة إلى أن رودريغو سبق له في أكثر من مناسبة أن نفى رغبته في الرحيل عن ريال مدريد، أو إحساسه بالضيق من وضعه في الفريق الملكي.

ويمتد عقد رودريغو مع ريال مدريد حتى صيف 2028، علما بأنه بات مطلوبا في عدة أندية أبرزها أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيان.

وخاض رودريغو 50 مباراة مع "الميرينغي" هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وقدّم 10 تمريرات حاسمة.