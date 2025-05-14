لأول مرة منذ هدنة لبنان.. نيران إسرائيلية تُصيب موقعًا لليونيفيل

لأول مرة منذ هدنة لبنان.. نيران إسرائيلية تُصيب موقعًا لليونيفيل
خبرني - أعلنت "اليونيفيل" اليوم الأربعاء أن محيط أحد مواقعها في جنوب لبنان أصيب بنيران إسرائيلية مباشرة.
وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في بيان، إن الحادث الذي وقع أمس هو الأول من نوعه منذ اتفاق إسرائيل وحزب الله اللبناني على وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضاف البيان "تعرب اليونيفيل عن قلقها إزاء الموقف العدائي الأخير" من جانب الجيش الإسرائيلي.
وأوضح أن الأمر يتعلق "بأفراد اليونيفيل وممتلكاتها بالقرب من الخط الأزرق، بما في ذلك الحادث الذي وقع أمس حيث أصابت نيران مباشرة محيط موقع لليونيفيل جنوب قرية كفر شوبا" قرب الخط الأزرق.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.
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