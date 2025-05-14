أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

خبرني - فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ما يقرب من 20 شركة قالت إنها متورطة في تجارة النفط غير المشروعة لإيران.

ويأتي فرض العقوبات في ظل مفاوضات بين واشطن وطهران تتوسط فيها سلطة عمان للوصول إلى اتفاق نووي جديد، ووسط تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى سياسة "الضغط القصوى" على إيران في حال فشل المفاوضات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض اليوم عقوبات على ما يقرب من عشرين شركة تعمل في ولايات قضائية متعددة في كل جانب تقريبًا من جوانب "تجارة النفط الدولية غير المشروعة لإيران".

وأضاف البيان "تخصص الحكومة الإيرانية مليارات الدولارات من النفط سنويًا لقواتها المسلحة لتكملة مخصصات ميزانيتها، وتمويل تطوير الصواريخ الباليستية والمركبات الجوية بدون طيار، بالإضافة إلى تمويل الجماعات الإرهابية الإقليمية".

وأشار إلى أن إيران تعتمد على "إنشاء شركات كواجهة ومشترين ووسطاء لتمكين تجارة النفط الخاضعة للعقوبات".

وأكد أنه منذ تولي إدارة ترامب السلطة، تحركت وزارة الخزانة بسرعة لتنفيذ حملة "الضغط القصوى للرئيس" على إيران واتخذت 19 إجراءً، وفرضت عقوبات على 253 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بطهران ووكلائها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت "يؤكد إجراء اليوم تركيزنا المستمر على تكثيف الضغط على جميع جوانب تجارة النفط الإيرانية، التي يستخدمها النظام لتمويل أنشطته الخطيرة والمزعزعة للاستقرار".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة استهداف هذا المصدر الرئيسي للإيرادات، طالما استمر النظام في دعم الإرهاب وانتشار الأسلحة الفتاكة".