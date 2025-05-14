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الصحة تزوّد مستشفى الأميرة راية بجهاز تصوير طبقي حديث

الصحة تزوّد مستشفى الأميرة راية بجهاز تصوير طبقي حديث

2025-05-14 03:05:58
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 14 أيار (بترا)- حاتم الظاظا- زوّدت وزارة الصحة مستشفى الأميرة راية في لواء الكورة غرب محافظة إربد بجهاز تصوير طبقي محوري حديث ومتطور، وفق ما أعلن مدير المستشفى الدكتور محمد أبو حلاوة.
وقال أبو حلاوة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن الجهاز السابق كان قديماً وبطيئاً، وقد جرى استبداله بجهاز حديث، وذلك لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الجهاز الجديد سيسهم في تشخيص الحالات المرضية، ويساعد في اتخاذ قرارات سريعة بشأن التشخيص والعمليات الجراحية، لا سيما في حالات الجلطات الدماغية، والإصابات، والنزيف الداخلي.
وأكد أن وجود جهاز تصوير طبقي حديث في المستشفى سيسهم في تخفيف العبء عن المواطنين في اللواء، حيث لن تُحول الحالات البسيطة إلى مستشفيات أخرى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل وفق خطة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية في الألوية البعيدة عن مراكز المدن.
--(بترا)
ح ظ/م ف/هـ ح
14/05/2025 21:27:07

MENAFN14052025000117011021ID1109550177

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