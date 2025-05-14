وزير الصناعة والتجارة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

* الزيودي: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والإمارات تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء

عمان وأبوظبي 14 أيار (بترا)- تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ رسميا يوم غد الخميس.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية منها وبما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة ويعزز إمكانية تحقيق التكامل في العديد من القطاعات.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة شهدا في تشرين الأول من العام الماضي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي البلدين.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاتفاقية ستحدث نقلة كبيرة وغير مسبوقة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات للارتقاء بأطر العلاقات الثنائية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأضاف أننا اليوم أمام فرصة كبيرة لبناء شراكات اقتصادية فاعلة في ضوء ما توفره الاتفاقية من مساحات للدخول بشراكات استراتيجية، وتحفيز القطاع الخاص في تحقيق التكامل في قطاعات صناعية وغيرها.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة تهدف إلى تأسيس قواعد متينة ومرنة لتسهيل نفاذ السلع ببيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية والحد من المعيقات الفنية لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الوزير القضاة إلى أنه وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء مجلس استثمار مشترك وستعزز الاتفاقية من التعاون في مجال التجارة وفي الخدمات، مما يتيح فرصا استثمارية أكبر بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

بدوره، قال وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريح اليوم، إن الإمارات والأردن يستهدفان من خلال هذه الشراكة زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 بعد أن وصلت قيمتها 6ر5 مليار دولار العام الماضي.

وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وقال الزيودي إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والإمارات تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع المملكة، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك، ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك.

وأضاف أن الأردن يعد شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138 بالمئة، مؤكدا أن دولة الإمارات تعد خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة نحو 5ر22 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.

وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين، وفق الزيودي.

وجرى إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة.

وأكد الزيودي ان الاتفاقية ستدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.

وأفاد بأن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية.

وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1ر1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.

ومع إبرام دولة الإمارات 27 اتفاقية، يوسع برنامجها لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول العالم نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.

يشار إلى الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات تعد الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

--(بترا)

ع ن/ ف ش/أز/ هـ ح

14/05/2025 21:25:37