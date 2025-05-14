رئيس الحكومة العراقية يدعو الى تعزيز الحوار في المنطقة

رئيس الحكومة العراقية يدعو الى تعزيز الحوار في المنطقة
بغداد 14 أيار (بترا)-أكد رئيس الحكومة العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حاجة المنطقة إلى تعزيز الحوار، من أجل إيجاد المزيد من الفرص للتنمية المستدامة في دولها.
وبحسب بيان لمكتب السوداني، صدر اليوم الأربعاء، فان رئيس الحكومة العراقية، بحث مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان مسار التعاون بين العراق والمنظمة الدولية والأوضاع في المنطقة، وأبرز الملفات التي سيجري بحثها في القمّة العربية 34، التي ستستضيفها العاصمة بغداد السبت المقبل.
وأكد السوداني التزام العراق باستمرار التنسيق المشترك، وحاجة المنطقة إلى تعزيز الحوار، من أجل خلق المزيد من الفرص للتنمية المستدامة.
--(بترا)
أ ف/أز/ هـ ح
14/05/2025 21:13:54
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين