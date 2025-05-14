رئيس الحكومة العراقية يدعو الى تعزيز الحوار في المنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

بغداد 14 أيار (بترا)-أكد رئيس الحكومة العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حاجة المنطقة إلى تعزيز الحوار، من أجل إيجاد المزيد من الفرص للتنمية المستدامة في دولها.

وبحسب بيان لمكتب السوداني، صدر اليوم الأربعاء، فان رئيس الحكومة العراقية، بحث مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان مسار التعاون بين العراق والمنظمة الدولية والأوضاع في المنطقة، وأبرز الملفات التي سيجري بحثها في القمّة العربية 34، التي ستستضيفها العاصمة بغداد السبت المقبل.

وأكد السوداني التزام العراق باستمرار التنسيق المشترك، وحاجة المنطقة إلى تعزيز الحوار، من أجل خلق المزيد من الفرص للتنمية المستدامة.

--(بترا)

أ ف/أز/ هـ ح

14/05/2025 21:13:54