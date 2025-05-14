روسيا مستعدة لاستئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا

روسيا مستعدة لاستئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا
موسكو 14 أيار (بترا)-أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، غدا الخميس، في مدينة إسطنبول التركية كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي:" روسيا ستستأنف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، أن الوفد الروسي سيناقش القضايا السياسية والتقنية وسيتم تحديد تشكيلته على هذا الأساس، الرئيس التركي أبلغ الرئيس بوتين، خلال محادثة هاتفية يوم الأحد الماضي، أن بلاده ستقدم الاستضافة المعهودة الكاملة".
--(بترا)
س ح/أز/ ه ح
14/05/2025 21:09:34
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