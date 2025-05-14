روسيا مستعدة لاستئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 14 أيار (بترا)-أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، غدا الخميس، في مدينة إسطنبول التركية كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي:" روسيا ستستأنف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، أن الوفد الروسي سيناقش القضايا السياسية والتقنية وسيتم تحديد تشكيلته على هذا الأساس، الرئيس التركي أبلغ الرئيس بوتين، خلال محادثة هاتفية يوم الأحد الماضي، أن بلاده ستقدم الاستضافة المعهودة الكاملة".

--(بترا)

س ح/أز/ ه ح

14/05/2025 21:09:34