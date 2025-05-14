بنك الإسكان يجدد رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 أيار (بترا)- أعلن بنك الإسكان عن استمراره في دعم برنامج القافلة الخضراء التابع للجمعية العربية لحماية الطبيعة، من خلال تقديم رعايته الماسية للعام الخامس على التوالي. كما وشارك متطوعو البنك بزراعة 500 شجرة مثمرة في الأغوار الشمالية من أصل 2000 شجرة قام البنك بالتبرع بها.

وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم، تتوافق هذه الرعاية مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" ضمن قطاعي البيئة والتمكين الاجتماعي، حيث يحرص البنك على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، خاصة التي تعنى بزيادة رقعة الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة، وتلك التي تركز على رفع قدرة الأفراد على الوصول إلى سبل عيش مستدامة.

يشار إلى أن الرعاية السنوية التي يقدمها البنك لبرنامج القافلة الخضراء، تشهد مشاركة واسعة في كل عام من متطوعي "إمكان الإسكان" في فعاليات البرنامج من خلال المساهمة بزراعة الأشجار إلى جانب فريق الجمعية، تأكيداً على التزام البنك بتعزيز التطوع والاستدامة، وبما ينسجم مع حرص البنك على تنفيذ مبادرات تعزز روح وقيم العمل الجماعي والتطوعي لتحقيق أهداف نبيلة تعود بالنفع على المجتمع.

--(بترا)

رش/أز/ ه ح

14/05/2025 20:59:50