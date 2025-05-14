السفيرة النعيمات تكرّم منتخب اليد الشاطئية في عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 أيار (بترا)- كرّمت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى سلطنة عُمان، ثروت حمد النعيمات، اليوم الأربعاء، وفد المنتخب الوطني الأردني لكرة اليد الشاطئية للرجال، وذلك على هامش مشاركته في البطولة الآسيوية العاشرة التي تستضيفها السلطنة حالياً.

وأشادت النعيمات بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به المنتخب في جميع مبارياته ضمن البطولة، مؤكدة أن الأداء القوي والأخلاق الرياضية العالية التي تحلّى بها اللاعبون تعكس الصورة الحضارية للشعب الأردني.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد، الدكتور تيسير المنسي، عن تقديره العميق لكافة كوادر السفارة الأردنية في سلطنة عُمان، مثمناً بشكل خاص مبادرة السفيرة النعيمات التي أسهمت في رفع الروح المعنوية للاعبين.

وحضر حفل التكريم أعضاء الوفد الإداري والفني للمنتخب الوطني، واللاعبون، ورئيس نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان عمار عبيدات، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الأردنيين والعُمانيين، وأعضاء من الاتحاد العُماني لكرة اليد.

وعلى صعيد المنافسات، يخوض المنتخب الوطني الأردني عند الساعة 6:00 من مساء يوم غد الخميس مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستجمعه مع المنتخب الباكستاني، فيما تقام المباراة النهائية بين منتخبي عُمان وإيران عند الساعة 7:00 مساءً.

--(بترا)

ع ح/أز/ هـ ح

14/05/2025 20:42:52