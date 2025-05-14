السفيرة النعيمات تكرّم منتخب اليد الشاطئية في عُمان

السفيرة النعيمات تكرّم منتخب اليد الشاطئية في عُمان
عمان 14 أيار (بترا)- كرّمت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى سلطنة عُمان، ثروت حمد النعيمات، اليوم الأربعاء، وفد المنتخب الوطني الأردني لكرة اليد الشاطئية للرجال، وذلك على هامش مشاركته في البطولة الآسيوية العاشرة التي تستضيفها السلطنة حالياً.
وأشادت النعيمات بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به المنتخب في جميع مبارياته ضمن البطولة، مؤكدة أن الأداء القوي والأخلاق الرياضية العالية التي تحلّى بها اللاعبون تعكس الصورة الحضارية للشعب الأردني.
من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد، الدكتور تيسير المنسي، عن تقديره العميق لكافة كوادر السفارة الأردنية في سلطنة عُمان، مثمناً بشكل خاص مبادرة السفيرة النعيمات التي أسهمت في رفع الروح المعنوية للاعبين.
وحضر حفل التكريم أعضاء الوفد الإداري والفني للمنتخب الوطني، واللاعبون، ورئيس نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان عمار عبيدات، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الأردنيين والعُمانيين، وأعضاء من الاتحاد العُماني لكرة اليد.
وعلى صعيد المنافسات، يخوض المنتخب الوطني الأردني عند الساعة 6:00 من مساء يوم غد الخميس مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستجمعه مع المنتخب الباكستاني، فيما تقام المباراة النهائية بين منتخبي عُمان وإيران عند الساعة 7:00 مساءً.
--(بترا)
ع ح/أز/ هـ ح
14/05/2025 20:42:52
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