الشديفات: نعمل على خلق بيئة محفزة داخل المراكز الشبابية وتعزيز قيم العمل التطوعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 أيار (بترا)-قال وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، إن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى إيجاد بيئة محفزة داخل المراكز الشبابية تُمكّن الشباب من تطوير مهاراتهم وتعزز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة العامة.

وأشار الشديفات، خلال لقائه اليوم الأربعاء، أعضاء فريق "أبناء القائد، أحفاد الأنباط" من لواء البترا، بحضور النائب يوسف الرواضية، إلى الدور المحوري للعمل التطوعي في ترسيخ القيم الشخصي والمجتمعية، مبينًا أن "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" جاءت تكريمًا لجهود المتطوعين وإبرازًا لأثر أعمالهم واستدامتها، انسجامًا مع أهمية التكافل الاجتماعي.

وأضاف أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التمكين السياسي والاقتصادي والمهاري للشباب، من خلال برامج ومبادرات تتماشى مع متطلبات العصر وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الرامية إلى دعم الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة التغيير ورواد المستقبل.

من جهتهم، قدّم أعضاء الفريق الشبابي عرضًا موجزًا حول فكرة تأسيس الفريق وأهدافه، مشيرين إلى أن انطلاقته جاءت من دافع الانتماء الوطني والرغبة في تحقيق أثر شبابي فعّال من قلب مدينة البترا.

كما استعرض أعضاء الفريق أبرز التحديات التي تواجه شباب اللواء، وطرحوا جملة من المقترحات والآليات العملية لمعالجتها، إلى جانب أفكار تهدف إلى تطوير منظومة العمل الشبابي والتطوعي وتعزيز حضوره على مستوى المجتمع المحلي.

--(بترا)

م غ/أز/ ه ح

14/05/2025 20:57:31