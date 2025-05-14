الشديفات: نعمل على خلق بيئة محفزة داخل المراكز الشبابية وتعزيز قيم العمل التطوعي

الشديفات: نعمل على خلق بيئة محفزة داخل المراكز الشبابية وتعزيز قيم العمل التطوعي
عمان 14 أيار (بترا)-قال وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، إن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى إيجاد بيئة محفزة داخل المراكز الشبابية تُمكّن الشباب من تطوير مهاراتهم وتعزز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأشار الشديفات، خلال لقائه اليوم الأربعاء، أعضاء فريق "أبناء القائد، أحفاد الأنباط" من لواء البترا، بحضور النائب يوسف الرواضية، إلى الدور المحوري للعمل التطوعي في ترسيخ القيم الشخصي والمجتمعية، مبينًا أن "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" جاءت تكريمًا لجهود المتطوعين وإبرازًا لأثر أعمالهم واستدامتها، انسجامًا مع أهمية التكافل الاجتماعي.
وأضاف أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التمكين السياسي والاقتصادي والمهاري للشباب، من خلال برامج ومبادرات تتماشى مع متطلبات العصر وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الرامية إلى دعم الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة التغيير ورواد المستقبل.
من جهتهم، قدّم أعضاء الفريق الشبابي عرضًا موجزًا حول فكرة تأسيس الفريق وأهدافه، مشيرين إلى أن انطلاقته جاءت من دافع الانتماء الوطني والرغبة في تحقيق أثر شبابي فعّال من قلب مدينة البترا.
كما استعرض أعضاء الفريق أبرز التحديات التي تواجه شباب اللواء، وطرحوا جملة من المقترحات والآليات العملية لمعالجتها، إلى جانب أفكار تهدف إلى تطوير منظومة العمل الشبابي والتطوعي وتعزيز حضوره على مستوى المجتمع المحلي.
--(بترا)
م غ/أز/ ه ح
14/05/2025 20:57:31
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