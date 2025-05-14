ندوة علمية حول تاريخ الأردن واختتام مؤتمر العلوم التربوية في جامعة آل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 14 أيار (بترا)- نظم مركز اللغات في جامعة آل البيت، اليوم الأربعاء، ندوة علمية بعنوان: "تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية: نسب الهاشميين -إمارة شرق الأردن، القبائل والعشائر الأردنية –المفرق تاريخ وحضارة"، للطلبة الماليزيين والطلبة المهتمين في مركز اللغات.

وقدم نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتور أنور الخالدي، ورقة حول تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تحدث عن علم الأنساب ونسب آل هاشم واحتفاظ بني هاشم بريادة السلالة القرشية كطليعةَ المجتمع في الحجاز بوصفهم صفوةً أخلاقية وأهلَ الإدارة السياسية والاقتصادية، لافتا إلى قيادة الهاشميين الثورة العربية الكبرى في عام 1916 التي مثلت الخطوة الأولى لنيل الاستقلال وبناء الدولة الموحدة، مشيرا إلى الهاشميين المرتبطين بالمملكة الأردنية الهاشمية ارتباطا وثيقا منذ تأسيس الإمارة وعن دورهم في نهضة المملكة وحضارتها.

بدوره، تناول رئيس قسم التاريخ الدكتور خضر السرحان تاريخ مدينة المفرق ونشأتها وموقعها الحدودي والجغرافي والمواقع الأثرية فيها ما قبل الميلاد، متحدثا عن القبائل والعشائر والمكون الاجتماعي والنسيج المجتمعي المترابط من مسلمين ومسيحيين في المفرق، إضافة إلى التقسيمات الإدارية من محافظة وألوية وأقضية والمعالم الأثرية، فيها كمدينة قديمة مع تأسيس المملكة.

وتحدثت الدكتورة مروة البطاينة من قسم اللغات عن دور ريادة المؤسسات التطوعية في الأردن لتنمية المهارات ودور الهاشميين ورؤيتهم وتوصياتهم بالاهتمام بهذه المؤسسات ودعمها، لافتة إلى دور الشباب الأردني في العمل التطوعي.

من جهة أخرى، أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني لكلية العلوم التربوية والذي جاء بعنوان: "تقنيات التعليم وتكنولوجيا المستقبل"، بتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لمؤسسات التعليم بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

وقالت جامعة آل البيت، في بيانها، إن توصيات المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم اشتملت على ضرورة تطوير مناهج تعليمية مرنة ومتكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلُّم التكيفي وإعداد برامج تدريبية للمعلمين تُعنى بتمكينهم من استخدام التكنولوجيا التعليمية بفاعلية، إضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا التعليم وربطها باحتياجات الميدان التربوي الفعلية، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين العام والخاص لتبني مبادرات تكنولوجية تخدم التعليم المستقبلي.

وأضافت أن المؤتمر أوصى بتوسيع فرص المشاركة في ورش العمل والبرامج التدريبية العملية التي تُعنى بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم بما يُتيح للمعلمين تجريب هذه التطبيقات داخل بيئة تعليمية فعلية وتبادل الخبرات فيما بينهم وتوفير بنية مدرسية رقمية متكاملة تتضمن اتصالاً قوياً ومستقراً بشبكة الإنترنت وأجهزة حاسوبية حديثة وبرمجيات تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

--(بترا)

ه ق/أز/ هـ ح

14/05/2025 20:55:51