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بحث دراسة تنفيذ مشروع حصاد مائي في أم الجمال

بحث دراسة تنفيذ مشروع حصاد مائي في أم الجمال

2025-05-14 03:05:50
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 14 أيار (بترا)- بحث رئيس بلدية أم الجمال،حسن الرحيبة، مع ممثلين عن الجامعة العربية اليوم الأربعاء، دراسة مشروع حصاد مائي وإقامة سد بالاتفاق مع وزارة الزراعة في أم الجمال.
وقالت بلدية أم الجمال، في بيان اليوم، إن الرحيبة بحث خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى البلدية تفاصيل خطة عمل تتضمن إعداد خارطة الحصاد المائي شاملة لكافة مواقع السدود والحفائر والتي تهدف أيضاً إلى تحديد مواقع الفرص الملائمة لاستغلال أكبر قدر ممكن من حصد مياه الأمطار ما يمكن المجتمعات المحلية من الاستفادة من هذه المياه لمربيّ الثروة الحيوانية لغايات سقاية المواشي والزراعات العلفية وتحسين البيئة والتغذية الجوفية.
وأضافت أنه في نهاية الاجتماع جرى الإيعاز بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإقامة السد المائي.
--(بترا)
ه ق/أز/ هـ ح
14/05/2025 20:47:39

MENAFN14052025000117011021ID1109550169

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