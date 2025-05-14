بحث دراسة تنفيذ مشروع حصاد مائي في أم الجمال

بحث دراسة تنفيذ مشروع حصاد مائي في أم الجمال
المفرق 14 أيار (بترا)- بحث رئيس بلدية أم الجمال،حسن الرحيبة، مع ممثلين عن الجامعة العربية اليوم الأربعاء، دراسة مشروع حصاد مائي وإقامة سد بالاتفاق مع وزارة الزراعة في أم الجمال.
وقالت بلدية أم الجمال، في بيان اليوم، إن الرحيبة بحث خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى البلدية تفاصيل خطة عمل تتضمن إعداد خارطة الحصاد المائي شاملة لكافة مواقع السدود والحفائر والتي تهدف أيضاً إلى تحديد مواقع الفرص الملائمة لاستغلال أكبر قدر ممكن من حصد مياه الأمطار ما يمكن المجتمعات المحلية من الاستفادة من هذه المياه لمربيّ الثروة الحيوانية لغايات سقاية المواشي والزراعات العلفية وتحسين البيئة والتغذية الجوفية.
وأضافت أنه في نهاية الاجتماع جرى الإيعاز بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإقامة السد المائي.
--(بترا)
ه ق/أز/ هـ ح
14/05/2025 20:47:39
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