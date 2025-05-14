وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى بغداد

عمان 14 أيار(بترا)- يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى بغداد، يشارك خلالها في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 34، كما سيلتقي عددًا من نظرائه المشاركين. --(بترا) ص خ/أز/ هـ ح 14/05/2025 20:40:42

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