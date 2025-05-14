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عراقجي نرفض رؤية ترامب المغلوطة لإيران

عراقجي نرفض رؤية ترامب المغلوطة لإيران

2025-05-14 08:05:33
(MENAFN- Al-Anbaa)

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على كلمة الرئيس الأميركي صباح اليوم، في القمة الخليجية الأميركية حيث قال: نرفض رؤية ترامب "المغلوطة" لإيران.

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