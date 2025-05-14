الرئيس التركي حريصون على أن تكون سورية دولة مستقرة وسنواصل دعمها في حربها ضد الإرهاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، حرص بلاده على أن تكون سورية دولة مستقرة ومزدهرة تعمل مع دول المنطقة ولا تشكل تهديدا لجيرانها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في لقاء ثلاثي جمع كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قبل انطلاق أعمال مؤتمر القمة الخليجية - الأمريكية التي أختتمت أعمالها في الرياض اليوم.

وقال أردوغان إن تركيا حريصة على مواصلة دعم دمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها ما يسمى تنظيم الدولة (داعش) مبديا الاستعداد كذلك لتقديم الدعم فيما يتعلق بإدارة وتأمين مراكز الاحتجاز التي يحتجز فيها أعضاء التنظيم "الإرهابي".

وأوضح أردوغان أن قرار ترامب رفع العقوبات عن سورية يحظى بأهمية تاريخية مؤكدا أن هذا القرار سيكون مثالا للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق.

وشدد على أن فرص الاستثمار ستشمل مختلف المجالات في سوريا بعد قرار رفع العقوبات.

وفي الشأن الفلسطيني أكد الرئيس أردوغان أن مساعي تركيا لإيقاف دوامة العنف في قطاع غزة "مستمرة وإن الوقت حان لوضع حد للمأساة الإنسانية بالقطاع".

وقال إنه "سيكون من المفيد للقادة البدء في محادثات السلام وإيقاف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا " مؤكدا أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل السلام.