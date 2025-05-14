الرئيس التركي حريصون على أن تكون سورية دولة مستقرة وسنواصل دعمها في حربها ضد الإرهاب

الرئيس التركي حريصون على أن تكون سورية دولة مستقرة وسنواصل دعمها في حربها ضد الإرهاب
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، حرص بلاده على أن تكون سورية دولة مستقرة ومزدهرة تعمل مع دول المنطقة ولا تشكل تهديدا لجيرانها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في لقاء ثلاثي جمع كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قبل انطلاق أعمال مؤتمر القمة الخليجية - الأمريكية التي أختتمت أعمالها في الرياض اليوم.
وقال أردوغان إن تركيا حريصة على مواصلة دعم دمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها ما يسمى تنظيم الدولة (داعش) مبديا الاستعداد كذلك لتقديم الدعم فيما يتعلق بإدارة وتأمين مراكز الاحتجاز التي يحتجز فيها أعضاء التنظيم "الإرهابي".
وأوضح أردوغان أن قرار ترامب رفع العقوبات عن سورية يحظى بأهمية تاريخية مؤكدا أن هذا القرار سيكون مثالا للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق.
وشدد على أن فرص الاستثمار ستشمل مختلف المجالات في سوريا بعد قرار رفع العقوبات.
وفي الشأن الفلسطيني أكد الرئيس أردوغان أن مساعي تركيا لإيقاف دوامة العنف في قطاع غزة "مستمرة وإن الوقت حان لوضع حد للمأساة الإنسانية بالقطاع".
وقال إنه "سيكون من المفيد للقادة البدء في محادثات السلام وإيقاف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا " مؤكدا أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل السلام.
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