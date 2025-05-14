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رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس البرلمان الماليزي ويؤكدان دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس البرلمان الماليزي ويؤكدان دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

2025-05-14 08:04:16
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب اليوم، الأربعاء، د. جوهري بن عبدول رئيس البرلمان في مملكة ماليزيا الشقيقة، في إطار زيارة وفد مجلس النواب إلى جمهورية أندونيسيا الشقيقة، وعلى هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمقامة حاليًا في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

وخلال اللقاء أشاد الجانبان بما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان إسكندر ملك مملكة ماليزيا الشقيقة.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما واعتزازهما بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومرور أكثر من خمسين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، والحرص المشترك على التنسيق والتعاون في كافة المسارات التنموية.

وأكدا الدعم البرلماني لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك، وثمنا نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد الاقتصادي البحريني إلى مملكة ماليزيا مؤخرًا، ضمن جهود ومبادرات فريق البحرين في سبيل تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية مفضلة للشركات الدولية، وبحث الفرص المشتركة ومجالات التعاون وتبادل المعرفة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، انسجامًا مع رؤية فريق البحرين الأوسع لجذب الاستثمارات الدولية، وتعزيز الابتكار، ودعم التنمية المستدامة.

وتم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق البرلماني المشترك، في المحافل والمشاركات البرلمانية، الإقليمية والدولية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء كل من النائب لولوة علي الرميحي، النائب إيمان حسن شويطر، النائب وليد جابر الدوسري، والمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب.

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