رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس البرلمان الماليزي ويؤكدان دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس البرلمان الماليزي ويؤكدان دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
وخلال اللقاء أشاد الجانبان بما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم السلطان إسكندر ملك مملكة ماليزيا الشقيقة.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما واعتزازهما بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومرور أكثر من خمسين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، والحرص المشترك على التنسيق والتعاون في كافة المسارات التنموية.
وأكدا الدعم البرلماني لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك، وثمنا نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد الاقتصادي البحريني إلى مملكة ماليزيا مؤخرًا، ضمن جهود ومبادرات فريق البحرين في سبيل تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية مفضلة للشركات الدولية، وبحث الفرص المشتركة ومجالات التعاون وتبادل المعرفة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، انسجامًا مع رؤية فريق البحرين الأوسع لجذب الاستثمارات الدولية، وتعزيز الابتكار، ودعم التنمية المستدامة.
وتم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق البرلماني المشترك، في المحافل والمشاركات البرلمانية، الإقليمية والدولية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
حضر اللقاء كل من النائب لولوة علي الرميحي، النائب إيمان حسن شويطر، النائب وليد جابر الدوسري، والمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب.
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