ترامب يصل إلى قطر ثاني محطة في جولته الخليجية

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ترامب يصل إلى قطر ثاني محطة في جولته الخليجية
(MENAFN- Al-Bayan) وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى قطر، وفق ما أكد صحافي من وكالة فرانس برس، في ثاني محطة له ضمن الجولة الخارجية الرسمية التي يجريها في الخليج وهي الأولى له خلال ولايته الثانية.
وحطت طائرة ترامب في مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة آتية من السعودية.
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