  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب يصل إلى قطر ثاني محطة في جولته الخليجية

ترامب يصل إلى قطر ثاني محطة في جولته الخليجية

2025-05-14 08:01:14
(MENAFN- Al-Bayan) وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى قطر، وفق ما أكد صحافي من وكالة فرانس برس، في ثاني محطة له ضمن الجولة الخارجية الرسمية التي يجريها في الخليج وهي الأولى له خلال ولايته الثانية.

وحطت طائرة ترامب في مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة آتية من السعودية.

MENAFN14052025000110011019ID1109547895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث