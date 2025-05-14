وفيات الأردن.. الأربعاء 14-5-2025

وفيات الأردن.. الأربعاء 14-5-2025
خبرني - انتقل الى رحمته تعالى اليوم الأربعاء 14-5-2025:
أمل أحمد باكير
عبدالقادر حوري عوارك
كمال الدين طارق الشاويش
نوال عبدالوهاب أبو حية
جميل رشيد حسن صبيح
محمود عبدالرحيم السلمان
مشعل سالم المعايطة
آمنة جابر ياغي
فضل سعيد حسن أبو زنط
سارة عبدالحميد محمد شيخة
وليد توفيق الفاخوري
إنا لله وإنا إليه راجعون .
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