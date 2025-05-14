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وفيات الأردن.. الأربعاء 14-5-2025

وفيات الأردن.. الأربعاء 14-5-2025

2025-05-14 02:19:12
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتقل الى رحمته تعالى اليوم الأربعاء 14-5-2025:

أمل أحمد باكير
عبدالقادر حوري عوارك
كمال الدين طارق الشاويش
نوال عبدالوهاب أبو حية
جميل رشيد حسن صبيح
محمود عبدالرحيم السلمان
مشعل سالم المعايطة
آمنة جابر ياغي
فضل سعيد حسن أبو زنط
سارة عبدالحميد محمد شيخة
وليد توفيق الفاخوري

إنا لله وإنا إليه راجعون .

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