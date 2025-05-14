استشهاد 29 فلسطينيا على الأقل بغارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة

خبرني - أعلن الدفاع المدني في غزة، عن استشهاد 29 فلسطينيا على الأقل، بينهم 25 في جباليا شمالي قطاع غزة، جراء غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لفرانس برس "في مجزرة جديدة نقل 25 شهيدًا على الأقل وعشرات الجرحى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الدموية فجر اليوم في مخيم جباليا وبلدة جباليا". مضيفا "نقل 4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف الاحتلال فجر اليوم خيمة في منطقة المواصي" غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أن الشهداء في المواصي هم "سيدة وزوجها وطفلتاهما"، لافتا النظر إلى أن أكثر من 10 جرحى نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وأكد بصل أن الطيران الحربي شن "غارات عنيفة وقوية استهدفت عددا من المنازل في جباليا في آن واحد، وما زالت طواقم الدفاع المدني تعمل حتى صباح اليوم للبحث عن ناجين، وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض".

وقال الطبيب محمد عوض الذي يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي القطاع لفرانس برس إن "المستشفى لم يتسع للمصابين، لا توجد أسرة كافية ولا أدوية ولا إمكانيات لعمليات جرحية أو علاجية مما يجعل الأطباء عاجزين عن إنقاذ العديد من المصابين الذين يموتون بسبب عدم تلقي العلاج".

وأكد أن جثث الشهداء على الأرض في الممرات داخل المستشفى بعدما امتلأت ثلاجة الموتى في المستشفى، الوضع كارثي بمعنى الكلمة.

وأتى ذلك غداة إعلان الدفاع المدني استشهاد 28 فلسطينيا على الأقل بغارات إسرائيلية الثلاثاء قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء في اليوم الأول لجولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، أن الجيش الإسرائيلي سيكثف الحرب في قطاع غزة المدمر والمحاصر والذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة.