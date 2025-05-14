استشهاد 29 فلسطينيا على الأقل بغارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة

استشهاد 29 فلسطينيا على الأقل بغارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة
خبرني - أعلن الدفاع المدني في غزة، عن استشهاد 29 فلسطينيا على الأقل، بينهم 25 في جباليا شمالي قطاع غزة، جراء غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لفرانس برس "في مجزرة جديدة نقل 25 شهيدًا على الأقل وعشرات الجرحى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الدموية فجر اليوم في مخيم جباليا وبلدة جباليا". مضيفا "نقل 4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف الاحتلال فجر اليوم خيمة في منطقة المواصي" غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأوضح أن الشهداء في المواصي هم "سيدة وزوجها وطفلتاهما"، لافتا النظر إلى أن أكثر من 10 جرحى نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.
وأكد بصل أن الطيران الحربي شن "غارات عنيفة وقوية استهدفت عددا من المنازل في جباليا في آن واحد، وما زالت طواقم الدفاع المدني تعمل حتى صباح اليوم للبحث عن ناجين، وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض".
وقال الطبيب محمد عوض الذي يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي القطاع لفرانس برس إن "المستشفى لم يتسع للمصابين، لا توجد أسرة كافية ولا أدوية ولا إمكانيات لعمليات جرحية أو علاجية مما يجعل الأطباء عاجزين عن إنقاذ العديد من المصابين الذين يموتون بسبب عدم تلقي العلاج".
وأكد أن جثث الشهداء على الأرض في الممرات داخل المستشفى بعدما امتلأت ثلاجة الموتى في المستشفى، الوضع كارثي بمعنى الكلمة.
وأتى ذلك غداة إعلان الدفاع المدني استشهاد 28 فلسطينيا على الأقل بغارات إسرائيلية الثلاثاء قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء في اليوم الأول لجولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، أن الجيش الإسرائيلي سيكثف الحرب في قطاع غزة المدمر والمحاصر والذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة.
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